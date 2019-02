Počet migrantů má klesající trend, EU si nová čísla pochvaluje

Počet žadatelů o azyl v Evropské unii loni klesl pod polovinu počtu z dob migrační krize v letech 2015 a 2016, ale je stále více než dvojnásobný ve srovnání s dobou před takzvaným arabským jarem z roku 2011. Ukazují to údaje, které zveřejnil Evropský azylový podpůrný úřad (EASO). Žádostí o azyl bylo loni evidováno 635 tisíc, což znamená pokles třetí rok v řadě.

Počet loňských žádostí o azyl je lehce pod úrovní z roku 2014, kdy jich bylo podáno 641 tisíc. To byl také poslední rok před prudkým nárůstem příchodů migrantů a uprchlíků přes Středozemní moře. Povstání arabského jara totiž vyústila v mnoha zemích Severní Afriky a Blízkého východu v nestabilitu a ozbrojené konflikty.

Velký počet běženců, na které Evropa nebyla připravena, vyvolal humanitární i politickou krizi. V roce 2015 v unijních zemích žádalo o azyl 1,4 milionu lidí a v roce 2016 to bylo 1,3 milionu. Jedna z hlavních tras, které využívali, tedy z Turecka do Řecka, byla v zásadě uzavřena v roce 2016 a také pohyb migrantů z Libye do Itálie se loni podařilo výrazně omezit.

V dobách před arabským jarem žádalo v EU každoročně o azyl v průměru kolem 300 tisíc lidí. "Vracíme se k úrovním před krizí. Jsme na správné cestě," komentoval aktuální statistiky eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos.

V EU přitom zároveň klesá počet schválených žádostí o azyl. Těch odmítnutých bylo loni přibližně dvakrát více, uvedl EASO. Ještě v roce 2015 byla více než polovina žádostí úspěšných.

Největší počet žadatelů o azyl loni nadále pocházel ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku. Prudce mezitím vzrostl počet žádajících Kolumbijců a Venezuelanů.