Podezřelí Rusové: Jsme jen turisté. Lži, reaguje Londýn

Dva Rusové totožných jmen jako muži, které britské úřady obvinily z útoku na dvojitého tajného agenta Sergeje Skripala a jeho dceru v Salisbury, tvrdí, že s tímto zločinem nemají nic společného, byť potvrdili, že v březnu toto město navštívili jako turisté. Uvedli to v rozhovoru, který odvysílala ruská televizní stanice RT. Britská vláda dala v první reakci najevo, že je přesvědčená o jejich vině, a rozhovor označila za "mlžení a lži".

Britští prokurátoři minulý týden identifikovali dva podezřelé z uvedeného zločinu, kteří v době útoku pobývali v Salisbury pod jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov. Oba jsou podle Londýna agenty ruské vojenské rozvědky GRU a v březnu Skripala a jeho dceru otrávili bojovou, nervově paralyzující látkou novičok. V rozhovoru s RT Petrov a Boširov popřeli, že by pracovali pro GRU.

"Vláda si je jistá, že tito muži jsou důstojníci ruské vojenské zpravodajské služby GRU, kteří v ulicích naší země použili nesmírně toxickou a ilegální chemickou zbraň," sdělila mluvčí britské vlády. "Opakovaně jsme vyzvali Rusko, aby vysvětlilo, co se v březnu v Salisbury stalo. Jak jsme právě viděli, odpověděli mlžením a lhaním."

Oba muži prohlásili, že do Salisbury jeli jako turisté na doporučení svých přátel. Ve městě se zdrželi jen krátce kvůli špatnému počasí, které jim zabránilo navštívit všechna zajímavá místa, jak prý původně chtěli. "Nebyli jsme v Salisbury déle než hodinu kvůli časovému rozestupu mezi vlaky," řekl Boširov.

Petrov připustil, že se ve městě mohli přiblížit ke Skripalovu domu, zatímco Boširov na dotaz šéfredaktorky RT Margarity Simoňjanové, která rozhovor vedla, zareagoval protiotázkou, zda ona ví, kde ten dům je, a dodal, že on nikoli.

Pokud jde o lahvičku s parfémem, jež podle britských vyšetřovatelů obsahovala novičok, Boširov ironicky odmítl, že by něco takového u sebe měli. "Není hloupé, aby normální chlápci u sebe měli ženský parfém? Celníci prověřují všechno, asi by se ptali, proč mají muži ve svých zavazadlech ženský parfém. Ne, neměli jsme to," odpověděl Boširov na dotaz šéfredaktorky RT Margarity Simonjanové, které s nimi rozhovor vedla.