Podle Lukašenka konflikt na hranicích kvůli migrantům chce Polsko

Běloruský autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko v pondělí obvinil Polsko, že si přeje konflikt kvůli migrantům na hranicích s Běloruskem vzhledem ke svým vnitřním potížím a problémům s Evropskou unií. Zároveň podle agentury BelTA tvrdil, že by migranty poslal domů, ale ti si to nepřejí, nicméně běloruská letadla by je podle něj mohla dopravit do Mnichova, jehož radnice je prý ochotná je přijmout.

Bělorusko žádný konflikt na hranicích s Polskem nechce, naopak Polsko takový konflikt dnes potřebuje, prohlásil podle státní agentury BelTA Lukašenko. "Vnitřních problémů, problémů s Evropskou unií má více než dost...," řekl. "Pro nás je to naprosto škodlivé," dodal.

"Jsme připraveni, jak jsme to obvykle dělali, posadit všechny do letadel, včetně (běloruské letecké společnosti) Belavie, které je vezmou zpět domů. Ale musím říct, že tito lidé jsou velmi tvrdohlaví: nikdo se nechce vrátit," citovala agentura Lukašenka.

Prezident přitom ponechal stranou otázku, jak se migranti k polské hranici a vůbec do Běloruska v tak velkém počtu dostali. Polsko, Litva a Lotyšsko i EU viní Lukašenka, že láká migranty do své země a pak je posílá k unijním hranicím, čímž se mstí za unijní sankce uvalené na jeho režim kvůli porušování lidských práv.

Kvůli této migrační krizi unie chystá další sankce a Lukašenko dnes pohrozil, že na tento krok tvrdě odpoví. "Straší sankcemi. Dobře, uvidíme. Myslí si, že budu mlčet, že jen tak mluvím a nic víc. Nic takového. Budeme se bránit. Nemáme kam dál ustupovat," řekl Lukašenko.

Jaká by mohla být jeho konkrétní reakce dnes neupřesnil. Minulý týden ve čtvrtek se nicméně zmínil o možnosti zastavit tranzit plynu a dalšího zboží přes Bělorusko do Evropy.