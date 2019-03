Podle Maďarska migrační pakt OSN nezastavuje migraci, ale řídí

Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó znovu důrazně kritizoval migrační pakt OSN, který v lednu schválilo 152 států. Tento pakt je spíše o řízení migrace než o jejím zastavení, řekl šéf maďarské diplomacie ve veřejnoprávní televizi. OSN podle něj jedná, jako kdyby neexistovala žádná bezpečnostní rizika.

Od migračního paktu, který je právně nezávazným dokumentem, si jeho příznivci slibují mezinárodní spolupráci v řešení problémů migrace či lepší boj proti pašerákům lidí. Podle kritiků ale text prezentuje migraci jako pozitivní fenomén, čímž podporuje nekontrolovanou migraci. Jeho odpůrcům vadí i to, že text stírá rozdíl mezi nelegální a legální migrací.

Szijjártóovi se nelíbí, že globální migrační pakt považuje migraci za základní lidské právo, a tento přístup označuje za "nesmysl". "Neexistuje žádný zákon, který říká, že si kdokoli může zvolit náhodně destinaci na mapě a pak ilegálně překročit desítky hranic, aby se tam dostal," uvedl ministr podle agentury MTI v televizi.

Dokument také považuje za nebezpečný, protože každý stát si podle něj musí vybrat, do které kategorie se zařadí - tranzitní země, nebo cílová země. Text ale neuznává možnost, že země nemusejí chtít ani jedno, ani druhé.

Právo maďarského státu rozhodnout o tom, zda by migranti měli vstupovat do země, je svrchované, zdůraznil Szijjártó již dobře známé stanovisko své vlády k migrační problematice. Kritizoval přitom to, že Evropská unie by chtěla, aby migrační pakt OSN byl závazný pro všechny unijní státy.