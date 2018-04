Podle majitele utratili v kavárně málo peněz. Už nejsou vítáni

Majitel kavárny v Anglii si v dopise postěžoval, že velká skupina zákazníků utratila v jeho podniku málo peněz. Zároveň tvrdil, že částka nepokryla ani základní provozní náklady, a tito lidé už proto nejsou vítáni. Informaci uvedl server independent.co.uk.

Debatu na sociální síti vyvolala žena, která na facebookovém profilu londýnské čtvrti Wallington zveřejnila, že ji a jejích 16 přátel údajně obvinil majitel kavárny Henry's Bistro Café z toho, že skupina měla malou útratu. V dopise, který žena zveřejnila, si majitel podniku stěžuje, že během tříhodinové návštěvy utratilo 17 lidí pouze 55 liber, v přepočtu asi 1500 korun. Podle majitele byla celá skupina pro podnik "finanční ztrátou".

"Větší společnosti a organizace mohou mít nějaké rezervy, aby takovou ztrátu vyrovnaly. My jako začínající podnik si něco takového nemůžeme dovolit a nechceme to tolerovat," píše v dopise majitel kavárny a dodává, že se jedná hlavně o provozní náklady. Zmíněná částka utracena za tři hodiny údajně nepokryje ani mzdu pro zaměstnance, náklady na suroviny nebo administrativní poplatky. Podle slov majitele by už zmíněná skupina přátel "nebyla v kavárně vítaná".

Reakce uživatelů na Facebooku byly pod příspěvkem různé. "Pokud chceme podporovat malé začínající podniky, musíme tam také nechat adekvátní částku," píše jeden z komentujících a další souhlasí a dodává, že by se měla dotyčná skupina přátel příště setkat u někoho doma. Jiní uživatelé ale nesouhlasili a chování majitele kavárny označili za "hrubé" a dokonce navrhli, že by měl absolvovat "lekce v péči o zákazníka".