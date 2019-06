Podle prince Charlese už může být na záchranu planety pozdě

Téma změny klimatu hýbe i v kruzích britské královské rodiny. Princ Charles vyjádřil své obavy o biologickou rozmanitost a nedivil by se, kdyby na záchranu planety před ekologickou krizí už bylo pozdě. Zprávu přinesl server The Telegraph.

"Rostoucí ztráta biologické rozmanitosti mě děsí. Zdá se, že jsme zapomněli, že všechno v přírodě je propojené, a to včetně nás samotných. Bohužel ničení pokračuje rapidní rychlostí - chemikálie různého druhu, umělá hnojiva a antibiotika se používají různými způsoby a všechny končí v řekách a v mořích, kde mořskému životu způsobují nesčetné škody a lidé to často ani nevědí," řekl sedmdesátiletý princ z Walesu.

V rozhovoru pro The Telegraph také uvedl, že příliš pozitivně se necítí ani ze zvýšeného zájmu veřejnosti v otázkách souvisejících s ekologičtějším zemědělstvím či možnými řešeními změn klimatu.

"Pokud k nějakým změnám dochází, tak hodně pomalu, a hlavně k nim dochází příliš pozdě. To je to, co mě děsí," podělil se se svými obavami. Jako jednu z hlavních výzev pro ekology a aktivisty vidí pokus přesvědčit veřejnost o alternativních způsobech podobně jako u plastů.

Princ Charles je jinak sám vášnivým zahradníkem. Poblíž Buckinghamského paláce měl svou vlastní malou zahrádku hned vedle své sestry, princezny Anny. "Měli jsme tam malý kousek, kde jsme mohli pěstovat zeleninu a rajčata. Byla to velmi cenná zkušenost a doufám, že má vnoučata zažijí totéž," řekl.