Pohřeb ubodaného starosty: před bazilikou se tvoří fronty

Obyvatelé Gdaňsku se podle zpravodajské televize TVN 24 již stavějí do fronty před bazilikou, kde se v poledne uskuteční pohřeb starosty Pawla Adamowicze. Oblíbeného politika pobodal útočník při nedělní charitativní akci, Adamowicz zraněním podlehl v pondělí.

Do gdaňské baziliky Nanebevzetí Panny Marie, označované za třetí největší cihlový kostel na světě, se sice vejde 3500 lidí, nicméně na pohřbu se čekají stovky významných hostů v čele s prezidentem Andrzejem Dudou, předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, premiérem Mateuszem Morawieckým či bývalým německým prezidentem Joachimem Gauckem. Přítomni mají být také bývalí polští prezidenti a většina bývalých premiérů, jakož i stovky primátorů a starostů z Polska i zahraničí.

Bazilika se podle televizní stanice otevřela dvě hodiny před obřadem, před budovou dobrovolníci pokračují v peněžní sbírce. I vdova Magdalena Adamowiczová vyzvala, aby lidé nepřinášeli květy a svíčky, ale raději přispěli na charitu.

Thousands of mourners surround a sea of candles in the shape of a giant heart at a memorial held in Gdansk, Poland, honoring the city's mayor who died after being stabbed at a charity event. https://t.co/LnFH2IOgoC pic.twitter.com/h1ZnvYluhC