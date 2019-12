Pokračující stávka komplikuje Francouzům přesuny na svátky

Francouzské vládě a odborářům se nepodařilo dosáhnout průlomu v jednání o sporné důchodové reformě. Premiér Édouard Philippe po schůzce řekl, že kabinet na ní trvá, a část odborů vyzvala k novému velkému protestu na počátku ledna. Proti plánované důchodové reformě se ve Francii protestuje již patnáctý den v řadě. Lidé, kteří před vánočními svátky plánují přesuny vlakem, se musejí kvůli pokračující stávce na železnici připravit na velké komplikace. Státní železniční společnost SNCF oznámila, že 23. prosince a na Štědrý den může zaručit jen asi polovinu spojů.

"Sociální dialog bude pokračovat," řekl francouzský premiér po setkání se zástupci odborů. Podle něj se podařilo dosáhnout pokroku, nikoli ale průlomu v jednáních. Vláda podle Philippa na své reformě trvá. Odboráře předseda vlády vyzval, aby umožnili Francouzům dostat se domů na svátky. Reformu chce podle něj vláda předložit parlamentu ke schválení do léta příštího roku.

Zjevně nespokojení z jednání odešli zástupci odborů. Předák umírněné organizace CFDT Laurent Berger řekl, že s vládními reformními plány dál nesouhlasí. Šéf radikálních odborů CGT Philippe Martinez dokonce vyzval k další velké protestní akci, která by se měla uskutečnit 9. ledna. "Premiér neslyšel, co říká ulice," uvedl Martinez. Berger se zatím k výzvě nepřidal. Vláda a odboráři by se měli ještě před novým protestním dnem znovu sejít a jednat.

Komplikace v dopravě

Trvající stávka zkomplikuje mnohým Francouzům cesty domů na svátky. Lidé s jízdenkami na vlaky, které nevyjedou, si podle SNCF musejí změnit rezervaci na jiné spoje, aby měli jistotu, že se ten den dostanou do svého cíle. Týká se to 400 tisíců pasažérů.

Stávka na železnici, která na protest proti vládnímu návrhu reformy důchodů trvá už od 5. prosince, paralyzuje také železniční nákladní dopravu. "Náklad zůstává na peronech, továrny omezují výrobu," řekl médiím Fabrice Accary, ředitel sdružení firem využívajících vlaky pro přepravu zboží (AUTF). Některé firmy se podle něj obávají, že pokud se stávka protáhne, dostane část zaměstnanců nařízené volno.

Prezident Emmanuel Macron chce zjednodušit současný důchodový systém, který je podle něj nespravedlivý, neefektivní a příliš komplikovaný. Nyní obsahuje 42 různých důchodových plánů. Zákonnou hranicí pro odchod do penze má zůstat 62 let. Prostřednictvím bonusů a slev chce ale vláda motivovat lidi k odchodu na odpočinek až v 64 letech. Příslušníci některých profesí by po reformě přišli o výhody, hlavně o předčasný odchod do důchodu.

Kvůli reformě stávkují i zaměstnanci pařížského dopravního podniku RATP. Ten oznámil, že v pátek očekává výrazné zlepšení provozu oproti předešlým dnům. Týká se to podle něj především metra a autobusů.