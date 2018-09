Policie pátrá po podezřelých. Uzavřeli mosty i trajekty

Dánská policie v pátek kvůli rozsáhlé pátrací operaci uzavřela frekventované mosty vedoucí z hlavního ostrova Sjælland, kde se nachází metropole Kodaň. Provoz přerušily i trajekty, které spojují ostrov se Švédskem a Německem, uvedla agentura AP. Policie žádné bližší informace nezveřejnila, podle dánského rozhlasu je důvodem operace pátrání po uprchlých osobách.

Od pátečního poledne je v obou směrech přerušen provoz na mostě přes průliv Velký Belt, který spojuje ostrovy Sjælland a Fyn. Uzavřen byl ve směru do Švédska i most přes úžinu Öresund, který je spojnicí mezi Dánskem a Švédskem. Most pro automobilovou a železniční dopravu byl opět otevřen kolem třetí hodiny odpoledne, uvedla kodaňská policie na svém twitterovém účtu.

Nefungují ani trajektové linky mezi Sjællandem a přístavy v Německu a Švédsku. Letiště v Kodani podle informací na internetových stránkách naopak zůstává v provozu.

Švédský deník Aftonbladet na svém serveru uvedl, že policejní operace se podle všeho týká podezřelého nebo podezřelých z únosu, kteří prchají v automobilu Volvo se švédskou registrační značkou. Dánská média uvádějí, že pátrání se nyní soustředí zejména na oblast města Roskilde západně od Kadaně, kde jsou nasazeny i policejní vrtulníky a hlídky se psy. Do operace se zapojila i dánská armáda, uvedla agentura Reuters.

"U dánské policie jsem sloužil jednačtyřicet let, ale takový zásah jsem za tu dobu nezažil," citoval dánský bulvární list BT bývalého šéfa rozvědky PET Hanse Jörgena Bonnichsena.