Policie při razii zadržela pár islamistů, který chtěl do Sýrie

Německá policie podnikla rozsáhlou razii v několika městech v Hesensku a Severním Porýní-Vestfálsku, která byla namířena proti radikálním islamistům. Zadržela přitom 26leté manžele, kteří se podle státního zastupitelství pokoušeli vycestovat na Blízký východ, aby se v řadách teroristické organizace Islámský stát podíleli na bojových akcích a atentátech. Ve snaze dostat se do Sýrie pomáhali i dalším lidem, informovala agentura DPA.

Dvě stovky policistů prohledaly patnáct objektů ve městech Rüsselsheim, Raunheim a Biebesheim v Hesensku a ve městě Kerpen v Severním Porýní-Vestfálsku. V Raunheimu zadrželi mladý manželský pár, který se již v roce 2016 pokusil se svými dvěma malými dětmi vycestovat do Turecka a odtud do Sýrie, kde se chtěl připojit k IS. V Turecku byli manželé tehdy ale zadrženi a posláni zpět do Německa.

Pár podle státního zastupitelství i nyní spolupracoval s desítkou dalších islamistů ve věku 22 až 33 let s německým nebo dvojitým německo-marockým občanstvím, kteří se připravovali na cestu do Sýrie. V prohledaných bytech policisté zabavili mimo jiné značné množství peněz v hotovosti.

Některá německá média informovala, že razie souvisela s chystaným teroristickým útokem v Německu. Mluvčí policejního prezidia to ale označil za "nesmysl".