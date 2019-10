Policie v Londýně zakázala další protesty Extinction Rebellion

Londýnská policie zakázala další protesty členů ekologického hnutí Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí) v britské metropoli. V prohlášení z pondělního večera podle BBC varovala, že kdo se demonstrací zúčastní od pondělních 22.00 SELČ, může být zatčen. Někteří aktivisté ale podle agentury Reuters v protestech pokračovali, jejich cílem se stalo sídlo ministerstva dopravy.

Jedna ze zakladatelek hnutí vyšplhala nad vchod do budovy na protest proti plánovanému projektu trati pro vysokorychlostní vlaky, který si podle kritiků vyžádá kácení lesů. Pak se snažila kladivem rozbít skleněnou výplň. Aktivistku nakonec sundal jeden z policistů.

Celkem policie od vypuknutí protestů minulé pondělí zadržela více než 1400 lidí, z toho přes 70 bylo obviněno z poškozování cizí věci nebo narušování provozu na dálnici.

Aktivisté pak v prohlášení uvedli, že opustili londýnské Trafalgarské náměstí, které obsadili. "Mezinárodní vzpoura ale pokračuje," dodali. Policisté podle BBC přesto museli některé demonstranty, kteří se k náměstí přilepili, k odchodu donutit. Stovky manifestujících v pondělí také blokovaly křižovatky před budovou britské centrální banky.

Od minulého pondělí se v Londýně uskutečnilo několik protestů, které měly původně trvat dva týdny. Konaly se například na menším letišti London City. Demonstranti tak chtěli upozornit na to, že vláda podle nich musí dělat více v boji proti změnám klimatu.

Blokády dopravy v minulých týdnech aktivisté mezinárodního hnutí pořádali mimo jiné i v Praze.

