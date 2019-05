Policie vypustí lom. Doufá že najde přes 40 let pohřešovaná těla

Policejní vyšetřovatelé ve Skotsku nechají vypustit lom, aby mohli vyřešit zmizení matky a jejího syna, ke kterému došlo před více než 40 lety. Vyšetřovatelé doufají, že najdou jejich ostatky, což by jim mělo pomoci k objasnění toho, co se zmizelým ve skutečnosti stalo. Zprávu přinesl server The Guardian.

Šestatřicetiletá Renee MacRaeová a její tříletý syn Andrew jeli 12. listopadu 1976 do Inverness. Později se na silnici, 12 kilometrů od města, našlo ohořelé BMW, v něm však nikdo nebyl. Od té doby vyšetřovatelé po matce se synem marně pátrají.

V následujících dnech vyzkouší novou možnost: nechají vypustit lom Leanach, který se nachází nedaleko oblasti, kde bylo auto nalezeno. "Domníváme se, že v Leanachi jsou ukryty klíčové důkazy. Důležitou součástí operace je získání ostatků Renne a Andrewa. Pokud se nachází v lomu, jsou tyto důkazy nezbytné pro další vyšetřování. Půjde o náročnou operaci, která bude trvat několik týdnů," uvedl detektiv Brian Geddes a poděkoval místním vlastníkům půdy, kteří vypuštění lomu schválili.

"V minulosti byl lom považován za příliš nebezpečný na to, aby v něm mohli pátrat potápěči, proto bylo učiněno rozhodnutí, že voda bude z lomu kompletně odčerpána. Následně odstraníme sedimenty, což specialistům a forenzním expertům umožní důkladné prohledání materiálu," odůvodnil Geddes rozhodnutí vyšetřovatelů.

Hned od zmizení MacRaeové a jejího syna se spekulovalo, zdali byli zavražděni a následně pohřbeni v místě, kde se zrovna rekonstruovala silnice, po níž jeli. V úvahu rovněž připadalo právě i vhození těl do lomu Leanach. Před třemi lety se objevil možný podezřelý, policisté ho ale nakonec pro nedostatek důkazů neobvinili, uvádí server BBC.