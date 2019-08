Policie zadržela muže, který natočil stovky videí zpod sukní

Policisté v Madridu zadrželi muže, který v městské hromadné dopravě tajně natáčel intimní partie pod sukněmi žen. Stovky videí, jež získal pomocí kamery v mobilním telefonu zamaskovaném v batohu, potom sdílel na pornografických stránkách. Zprávu přinesly servery The New York Times a The Guardian.

Obětí videonahrávek se stalo celkem 555 žen, z toho některé nezletilé. Podle policie jich 53letý Kolumbijec na různé pornostránky nahrál od léta 2018 až 283. Nejčastěji natáčel v metru nebo poblíž vlakových nádraží a supermarketů, přičemž ke většině žen se přiblížil a osobně s nimi komunikoval, aby měl co nejkvalitnější snímky.

V jednom případě byl chycen přímo při činu. Policisté jeho zatčení a odhalení telefonu v batohu natočili a nahráli na twitter. Když následně provedli u něho doma razii, našli v jeho notebooku tři pevné disky, jež obsahovaly stovky záznamů. Celkový počet zhlédnutí nahraných videí pak přesáhl jeden milion. Nyní čeká ve vazbě na konkrétní obvinění. Ve Španělsku je každopádně podobný čin klasifikován jako sexuální zneužívání, takže mu hrozí vězení.

Takzvaný "upskirting", kdy jsou intimní partie oběti natáčeny bez jejího vědomí, se v posledních letech rozšířil po celém světě. V Jižní Koreji je například tento čin známý jako "molka" a prezident ho uznal jako "součást každodenního života", informuje The Guardian. Ženy se však proti tomu silně bouří a požadují tvrdý zásah ze strany policie. V loňském roce jich v ulicích Soulu protestovalo kolem dvaceti tisíc.