Policie zatkla dalšího muže v případu mrtvých Vietnamců

Britská policie zadržela v souvislosti s nálezem 39 mrtvých vietnamských migrantů v chladírenském kontejneru 23letého muže ze Severního Irska. Dosud britské úřady obvinily dva muže z neúmyslného zabití a několik osob bylo zadrženo také ve Vietnamu.

Na konci října byla v kamionu ve městě Grays poblíž Londýna nalezena těla 39 vietnamských migrantů. Chladírenský kontejner s těly se do Británie dostal na trajektu z belgického přístavu Zeebrugge.

Policie v hrabství Essex uvedla, že muž podezřelý z účasti na nelegálním obchodu s lidmi a napomáhání k nezákonné imigraci byl zadržen dnes ráno na dálnici severozápadně od Londýna.

Britská policie už dříve obvinila 25letého Maurice Robinsona, řidiče kamionu ze Severního Irska, ze zabití a podílu na pašování lidí ve 39 bodech. V Irsku čeká na vydání do Británie 22letý Eamonn Harrison obviněný v souvislosti se smrtí Vietnamců, kterým bylo podle policie od 15 do 44 let.