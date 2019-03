Policie zatkla desítky migrantů, chtěli se dostat do Anglie

Francouzská policie zatkla 44 migrantů, již v noci na neděli ve snaze dostat se do Británie pronikli na palubu kotvícího trajektu, který připlul z britského Doveru do francouzského přístavu v Calais. Agentuře Reuters to sdělil úředník z místní prefektury.

Migranti vstoupili do přísně střežené přístavní oblasti za tmy a přinesli si žebříky. Nyní se nacházejí v policejní centrále v Calais a zásahová jednotka dopoledne ještě prohledávala loď před jejím odplutím k britským břehům.

Prefektura i humanitární organizace podle Reuters odhaduji, že v oblasti Calais žije několik stovek migrantů, kteří doufají, že se jim nějakým způsobem podaří dostat se do Británie.