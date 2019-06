Politici odsoudili napadení lesbického páru v londýnském autobuse

Britské zpravodajské weby informovaly o nedávném útoku na lesbický pár, který v nočním autobuse utržil rány do obličeje od skupinky mladých mužů. Oběti napadení uvedly, že je útočníci zbili poté, co se na jejich výzvu odmítly líbat. Událost odsoudila britská premiérka Theresa Mayová i starosta Londýna Sadiq Khan. Policie už v souvislosti s případem zadržela podezřelé.

Melania Geymonatová, která pochází z Uruguaye, a její americká přítelkyně Chris byly napadeny v noci na 30. května. Podle policejního prohlášení seděly v horní části dvoupatrového autobusu, když se k nim s "oplzlými a homofobními" komentáři přiblížila čtveřice mužů. "Ženy byly následně napadeny a dostaly několik úderů pěstí, načež muži z autobusu utekli," popsala policie.

"Asi jsme si daly pusu nebo tak něco, protože ti chlapi po nás vystartovali," popsala 28letá Geymonatová na svém facebookovém profilu. "Začali se chovat jako chuligáni, chtěli, abychom se líbaly pro jejich potěšení, nazývali nás lesbami a popisovali sexuální polohy," dodala. Ženy se prý snažily situaci uklidnit, ale muži je "nepřestávali obtěžovat". Podle Geymonatové se její přítelkyně vůči chování mužů ostřeji ohradila, na což skupina reagovala násilím. "Okamžitě jsem se vrhla za ní a snažila se ji vytáhnout a oni mě začali mlátit. Hodně jsem krvácela," dodala.

Oběti po útoku zamířily do nemocnice se zraněními v obličeji. Londýnská policie médiím sdělila, že zatkla čtveřici podezřelých ve věku 15 až 18 let. Provozovatel inkriminované linky nočních autobusů uvedl, že útok zachytily bezpečnostní kamery a že spolupracuje s vyšetřováním.

"Byl to odporný útok, mé myšlenky míří ke dvojici obětí," citovala BBC reakci premiérky Mayové. "Nikdo by nikdy neměl být nucen skrývat, kým je nebo koho miluje, a je na nás, abychom společnou prací vymýtili nepřijatelné násilí vůči komunitě LGBT," dodala ministerská předsedkyně.

Geymonatová se BBC svěřila, že kvůli své sexuální orientaci v minulosti zažila množství slovních útoků, násilí ale z tohoto důvodu dosud nečelila. Podle BBC hovoří statistiky londýnské policie z posledních let o stoupajícím počtu "homofobních zločinů z nenávisti". Zatímco v roce 2014 policie evidovala 1488 takovýchto činů, loni jejich počet přesáhl 2300.

Londýnský starosta Khan útok v nočním autobusu označil za nechutný projev nenávisti k ženám. "Zločiny z nenávisti vůči komunitě LGBT+ nebudou v Londýně tolerovány," dodal. Událost na twitteru odsoudil i lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn, podle něhož společnost nemůže podobné činy akceptovat.

This was a disgusting, misogynistic attack. Hate crimes against the LGBT+ community will not be tolerated in London.



The @metpoliceuk are investigating and appealing for witnesses. If you have any information - call 101. https://t.co/4zSqxyE6IP