Politik udal sám sebe, aby očistil své jméno

Místopředseda srbské vlády a ministr obchodu Rasim Ljajić podal sám na sebe trestní oznámení. Od tohoto neobvyklého kroku si slibuje očištění svého jména od podezření, že je zapojen do obchodu s drogami. To o něm v parlamentu šíří nacionalistický politik Vojislav Šešelj. S odkazem na srbská média to oznámila agentura APA.

Šešelj, který byl sám odsouzen za podněcování k válečným zločinům během války v Jugoslávii v 90. letech, ministrovi při parlamentních debatách opakovaně říkal, že řídí drogový kartel. Nedávno dokonce vydal knihu Rasim Ljajić - drogový král z Nového Pazaru.

Ministr Šešeljova tvrzení odmítá a obává se o svou pověst. Chce proto, aby příslušné orgány obvinění vyšetřily. Šešelj ani nikdo jiný přitom na ministra trestní podání nepodal, místopředseda vlády se tak rozhodl učinit sám.

Ljajić je v současnosti nejdéle sloužícím srbským ministrem, od roku 2001 se podle APA účastnil každé vlády. Je členem menší koaliční Sociálnědemokratické strany Srbska.

Šešelj patřil od začátku ozbrojených střetů v někdejší Jugoslávii k nejhorlivějším zastáncům myšlenky Velkého Srbska, jím podporované dobrovolnické jednotky se zapojily do bojů v Chorvatsku a Bosně i později v Kosovu. V bělehradské politice patří dodnes k největším nacionalistickým jestřábům, ale jeho vliv slábne.

Haagský tribunál pro zločiny v bývalé Jugoslávii loni Šešeljovi uložil desetiletý trest vězení. Politik ho ale nemusel nastoupit, protože si ho už předtím odseděl ve vazbě.