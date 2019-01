Polovina Němců si přeje omezení rychlosti na dálnicích

Těsná většina Němců by si přála omezení rychlosti na německých dálnicích. Pro limit 130 kilometrů v hodině se v průzkumu pro veřejnoprávní televizi ARD vyslovilo 51 procent dotázaných, proti jich bylo 47 procent. O možnosti omezit rychlost na dálnicích se ve spolkové republice v posledních dnech znovu diskutuje.

Důvodem je návrh jedné z vládních pracovních skupin, podle níž by takový krok vedl k podstatnému snížení emisí oxidu uhličitého (CO2) a tím ke snazšímu dodržení klimatických cílů. Omezení rychlosti by navíc podle dopravních odborníků snížilo počet vážných dopravních nehod, které končí smrtí. I proto ho podporují například policejní odbory. Ministr dopravy Andreas Scheuer (CSU) je naopak jasně proti.

Rozdělený je i názor veřejnosti, a to prakticky stejně jako byl v průzkumu z roku 2007, kdy se téma také široce diskutovalo. Zdá se tedy, že Němci jsou v tomto ohledu konstantní.

Omezení rychlosti by si mnohem spíše přály ženy, a to v poměru 60 ku 38. Muži jsou naopak většinově proti. Limit by jich chtělo 42 procent, opačného názoru jich je 57 procent.

Nejčastěji zákonem danou hranici 130 kilometrů v hodině prosazují voliči Zelených a Levice, proti jsou nejvíce příznivci protestní Alternativy pro Německo (AfD) a svobodných demokratů (FDP). V řadách podpůrců vládních stran konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) jsou názory v podstatě rovnoměrně rozdělené.

Dosavadní zákonná úprava maximální rychlost na německých dálnicích nestanovuje. Zároveň však platí obecné doporučení nepřekračovat 130 kilometrů v hodině. Kdo tuto rychlost překročí a stane se účastníkem dopravní nehody, musí počítat s tím, že bude větší mírou ručit za škodu, která při ní vznikla.