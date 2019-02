Polskem otřásl Netanjahův výrok o válce, zvažuje další kroky

Polsko vážně zvažuje, že zruší příští týden cestu premiéra Mateusze Morawieckého na summit visegrádské čtyřky (V4) v Izraeli, uvedl server Onet.pl s odvoláním na úvahy izraelských novinářů o důsledcích výroků izraelského premiéra. Benjamin Netanjahu šokoval polské hostitele údajným vyjádřením ve Varšavě, že Poláci za druhé světové války pomáhali nacistům zabíjet Židy. Polský prezident Andrzej Duda již nabídl pro přenesení schůzky premiérů V4, tedy Česka, Maďarska, Slovenska a Polska, svou rezidenci. Summit Izraele s V4 se má v Jeruzalému konat 18. a 19. února.

"Pokud vyjádření premiéra Netanjahua zněla tak, jak podávají média, jsem připraven poskytnout zámeček ve Visle pro setkání premiérů. Izrael za této situace není dobrým místem k setkání, navzdory předchozím ujednáním," napsal prezident Andrzej Duda na soukromém profilu na twitteru. Slezské město Visla se nachází na jihu Polska, u hranic s Českem a Slovenskem.

Netanjahu, který se ve Varšavě zúčastnil konference o Blízkém východu, se podle serveru Haarec vyjadřoval v souvislosti s diplomatickou krizí, kterou nedávno vyvolal polský zákon, hrozící až tříletým vězením za připisování polskému národu spoluviny za nacistické zločiny. Kvůli pobouření Izraele a USA byly tresty nakonec vypuštěny za zákona a Netanjahu ve Varšavě prý uvedl, že neví o nikom, kdo by byl souzen za tvrzení, že Poláci kolaborovali s nacisty. Podle listu The Jerusalem Post premiér řekl, že Poláci za války pomáhali Němcům zabíjet Židy a že je to známý fakt.

"Slova o spolupráci polského národa s německými pachateli holokaustu jsou lží," zareagoval místopředseda polské vlády Jaroslaw Gowin a Netanjahuova vyjádření podle Onetu označil za nepřijatelná. Mluvčí vládní strany Beata Mazurek avizovala, že k odpovědnosti za holokaust se v nejbližší době vyjádří usnesením polští poslanci.

Opoziční list Gazeta Wyborcza si klade otázku, zda se znovu rozpoutá konflikt s Izraelem o historii, který se již zdál být zažehnán. "Zdálo se, že Netanjahu bude usilovat o co nejlepší vztahy s Varšavou. Polsko vždy stálo na straně Izraele a bránilo jej na půdě Evropské unie. Netanjahuova slova ale mohou znamenat, že se konflikt o dějiny znovu rozhoří," napsal list. Připomněl, že Netanjahu, obviňovaný z korupce, nemá jisté, že se po volbách udrží u moci, a tak se mohl slovy o polské kolaboraci obracet na pravicové voliče. Podle listu jde ale o úder, který zasáhl i premiéra Mateusze Morawieckého a ministra zahraničí Jacka Czaputowicze. Sotva se totiž dá tvrdit, že by uspěli v snaze dohodnout se s Izraelem, a sotva lze za úspěch považovat konferenci o Blízkém východu, když kuloárech zní tak vážná obvinění. A k tomu ještě americký ministr zahraničí Mike Pompeo vyzval Polsko, aby urovnalo spory ohledně reprivatizace někdejšího židovského majetku.

Summit V4 v Jeruzalému měl být Morawieckého první návštěvou Izraele od novelizace sporného zákona. Izraelská média očekávala kontroverze spíše okolo maďarského premiéra Viktora Orbána, jehož některé výroky kritici z řad izraelské opozice interpretovali jako antisemitské.