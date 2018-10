Polsko chystá další spornou reformu, půjde o služební tajemství

Polská vláda chystá další kontroverzní reformu v oblasti justice. Nové úpravy zamýšlené ministerstvem spravedlnosti by omezily profesní tajemství. Prokurátorům by to usnadnilo získávání důvěrných informací od advokátů, novinářů, lékařů nebo daňových poradců, napsal na svém webu deník Gazeta prawna.

Podle zjištění listu se zdá, že orgány činné v trestním řízení již nebudou muset při vyšetřování žádat soud o zbavení povinnosti konkrétních činitelů zachovávat profesní tajemství. Vyšetřovatelé by sami mohli rozhodnout o zrušení této povinnosti, pokud dospějí k závěru, že bez toho nejsou s to získat platné důkazy.

Řada právních a profesních sdružení se už ozvala s velmi negativními reakcemi. Poukazují na to, že ochrana vyplývající z respektování služebního tajemství je zaručena mimo jiné právem na spravedlivý proces a právem na soukromí, která jsou chráněná nejen podle polské ústavy, ale také na základě mezinárodních právních norem.

"Takový krok by občany, kteří jsou účastníky soudního řízení, zbavil práva na spravedlivý proces," zdůraznilo sdružení advokátů, které má kolem 50 tisíc členů.

Polská vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) se po vítězství ve volbách pustila do kontroverzní justiční reformy, včetně snížení důchodového věku soudců nejvyššího soudu. Podle kritiků tyto změny podkopávají svobodu a demokracii v Polsku a slouží především k posílení moci PiS.

Evropská komise kvůli novému zákonu o nejvyšším soudu už minulý týden Varšavu žalovala u unijního soudu. Tento postup vlády podle Bruselu porušuje zásadu nezávislosti soudnictví.