Pomoc AfD vyvolala bouři. Ministerský předseda odstoupil

Ministerský předseda Durynska Thomas Kemmerich (FDP), zvolený do funkce i hlasy pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD), po pouhých 24 hodinách v úřadu oznámil, že v něm skončí. Ustoupil tak tvrdému tlaku kancléřky Angely Merkelové (CDU) i řady dalších předních politiků, podle nichž je jakákoliv spolupráce s AfD nepřípustná. Je možné, že 2,2 milionovou východní spolkovou zemi čekají předčasné volby.

"Odstoupení je nevyhnutelné," řekl ve čtvrtek na tiskové konferenci v Erfurtu Kemmerich. Je třeba sejmout poskvrnu podpory AfD z úřadu durynského premiéra, poznamenal také čtyřiapadesátiletý politik, který ale dosud i přes velký tlak trval na tom, že sestaví kabinet.

Šéfem durynské vlády se stal zcela nečekaně ve středu, když v zemském sněmu o jediný hlas porazil dosavadního ministerského předsedu Boda Ramelowa (Levice). Do funkce Kemmerichovi pomohly hlasy jeho FDP, CDU i AfD. Bylo to poprvé, co AfD podpořila premiéra v některé spolkové zemi. Křesťanští i svobodní demokraté přitom dlouho zdůrazňovali, že spolupráce s populistickou AfD, již mnozí označují i za extremistickou, nepřichází v úvahu.

I proto byla reakce na jejich středeční postup tak nekompromisní. Merkelová dnes hlasování označila za neodpustitelné, další politici hovořili o prolomení tabu. Kritika se ozvala také z řady židovských organizací, protože někteří členové AfD, včetně jejího durynského šéfa Björna Höckeho, jsou nechvalně známí kontroverzními výroky o době nacismu a holokaustu. Před spoluprací s pravicovými extremisty varovali i východoněmečtí evangeličtí biskupové. Proti volbě se už ve středu protestovalo, on-line petici za rezignaci Kemmericha podepsalo do dnešního odpoledne na 160 tisíc lidí.

Kemmerich nakonec kritiku neustál a i po intervenci stranického šéfa Christiana Lindnera oznámil, že končí. Stane se tak v poválečných dějinách Německa ministerským předsedou s jednoznačně nejkratší dobou strávenou ve funkci. FDP, která je v Durynsku nejslabší parlamentní stranou, chce nyní předčasné volby. Na rozpuštění zemského parlamentu je ale potřeba dvoutřetinové většiny zákonodárců. Jestli se najde, ale není jisté.

Volba Kemmericha byla důsledkem patové situace po říjnových zemských volbách. Nepodařilo se po nich totiž sestavit žádnou většinovou koalici. Početní většinu - 48 křesel - v 90členném parlamentu sice mají CDU, FDP a AfD, vládu s AfD ale všichni odmítají. Proto se očekávalo, že Durynsko povede menšinová vláda Levice, SPD a Zelených.

Dopady politické krize v Durynsku se neomezují jen na tuto menší spolkovou zemi, silně je pociťují i stranické centrály v Berlíně. O dalším postupu bude v pátek jednat vedení CDU, jehož šéfka Annegret Krampová-Karrenbauerová znovu čelí kritice. Sejde se také předsednictvo FDP, kde chce šéf strany Lindner zjistit, jestli má ještě podporu svých spolustraníků. O záležitosti bude v sobotu jednat také vedení celoněmecké koalice CDU/CSU a SPD.