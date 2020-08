Pompeo: Běloruští protestanti by měli být chráněni, nikoliv zraňováni

Lidé, kteří protestují v Bělorusku kvůli podezření na zmanipulování prezidentských voleb ve prospěch současné hlavy státu Alexandra Lukašenka, by měli být chráněni, ne zraňováni. Po středečním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to na tiskové konferenci řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Podle Babiše musí Evropa zareagovat konkrétními kroky, ne jenom deklaracemi.

"Sledovali jsme protesty a podporujeme, aby byli protestující chráněni a aby nebyli zraňováni. Je to v zájmu všech. Budeme dále hovořit o riziku pro běloruské lidi. Chceme, aby měli svobodu, stejně u lidí na celém světě," řekl Pompeo. Zmínil v této souvislosti také Írán, Rusko a Čínu. "Chceme, aby všichni měli stejné příležitosti a svobody. Budeme se snažit dělat to nejlepší, co můžeme, aby i lidé v Bělorusku to měli," dodal.

Během prvních dvou nocí protestů bylo při rozhánění davů zraněno mnoho desítek lidí a podle ministerstva vnitra policisté zatkli na 5 tisíc osob. Od úterního večera k nim přibylo dalších více než tisíc zadržených.

Babiš je v šoku

Babiš očekává, že Evropská unie nezůstane pouze u deklarací, ale že budou přijata konkrétní opatření. Situaci v zemi považuje za šokující a skandální, neměl podle svých slov představu, že se něco podobného může v Evropě dít. "Samozřejmě režim, který tam je, je nepřijatelný, to, co se děje v ulicích, je nepřijatelné, jak to proběhlo, je nepřijatelné. Jde o to, jestli Evropa zůstane jen při pouhých deklaracích, nebo zda podnikne konkrétní kroky," poznamenal český premiér.

Situací v Bělorusku se budou na mimořádné schůzce zabývat ministři zahraničí Evropské unie. Podle švédské ministryně Ann Lindeové se jednání uskuteční v pátek a hovořit by se mohlo i o sankcích vůči Lukašenkově režimu. Polsko v pondělí vyzvalo, aby se o povolební situaci v Bělorusku jednalo dokonce na úrovni premiérů a prezidentů zemí EU. Česko je podle Babiše pro.

"Buď Evropská rada, nebo Evropská komise by měla rychle přijít s nějakým návrhem. Není možné, aby v Evropě, blízko nám, se stávalo to, co se stalo," uzavřel Babiš.