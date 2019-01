Poražený rival bude poradcem nové šéfky CDU

Nová šéfka německé vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová našla uplatnění pro svého rivala, kterého v prosinci v souboji o následnictví po Angele Merkelové porazila jen velmi těsně. Bývalý šéf poslanců CDU/CSU Friedrich Merz souhlasil, že ve straně bude působit v roli poradce a bude mít v rámci expertní skupiny na starosti transatlantické vztahy a formulaci nového programu.

"Těší mě, že Friedrich Merz zúročí své zkušenosti a znalosti v otázkách hospodářské a finanční politiky. Je to obrovská posila pro náš expertní tým ze zástupců průmyslu a vědy," napsala na twitteru Krampová-Karrenbauerová.

Třiašedesátiletý Merz, který je považován za politického konkurenta Merkelové, získal ve volbě nového předsedy CDU 482 hlasů, vítězka dostala jen o 35 hlasů více. Poražený kandidát se pak odmítl ucházet o jiný post ve vedení strany a komentátoři varovali, že nová šéfka CDU bude muset zejména sjednotit různé proudy ve straně.

Do budoucna se počítá s tím, že se bývalá sárská premiérka Krampová-Karrenbauerová bude ucházet také o post kancléřky. Merkelová by v něm ráda zůstala do konce volebního období v roce 2021. Jestli tak dlouho vydrží vláda, je ale podle mnohých zejména kvůli velmi kritickému postoji řady sociálních demokratů nejisté. O pokračování koalice se má rozhodovat na podzim 2019, kdy strany podle koaliční smlouvy posoudí dosavadní spolupráci.