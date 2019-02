Porážka Mayové? Jen drobný zádrhel, tvrdí Leadsomová

Porážka premiérky Theresy Mayové a její vlády při čtvrtečním hlasování v Dolní sněmovně je spíše drobným zádrhelem než katastrofou. V rozhovoru poskytnutém BBC to řekla Andrea Leadsomová, která organizuje v Dolní sněmovně vládní agendu. Britská vláda je podle ní připravena opustit Evropskou unii i bez dohody, pokud parlament nepodpoří tu dohodu, kterou mu předloží vláda.

"V podstatě je to to, co se stane, pokud nebudeme hlasovat pro dohodu," uvedla Leadsomová s odkazem na neřízený brexit bez dohody. Přání odložit termínu brexitu z 29. března podle ní nesdílí zdaleka všichni Britové. "Měla jsem dvě veřejné schůze ve svém volebním obvodu v posledních několika týdnech a lidé - ať už hlasovali pro setrvání v EU nebo pro odchod - v naprosté většině říkají, ať už s tím pokročíme," řekla.

Premiérka Theresa Mayová ve čtvrtek v parlamentu utrpěla další porážku, když zákonodárci odmítli podpořit její snahu domluvit s EU nové podmínky brexitové dohody. Hlasování bylo sice považováno za symbolické, pro premiérku byl jeho výsledek ale nepříjemný, neboť byl signálem pro EU, že britští poslanci za Mayovou nestojí.

Mayová dlouhodobě odmítá odložit termín brexitu. Například irský premiér Leo Varadkar ale řekl, že podle něj je tato možnost stále na stole. "Nemyslím si, že by to bylo nevyhnutelné, ale je to jistě možné," řekl. Pokud by ale měla EU s odložením termínu brexitu souhlasit, musí být podle něj jasné, čeho chce Británie dosáhnout.

"Nemyslím si, že by někdo chtěl, aby tento mrtvý bod či slepá ulička či období v očistci trvalo měsíce a měsíce a měsíce," dodal Varadkar. Zároveň varoval, že ti v Británii, kdo si myslí, že se solidarita s Irskem, kterou unijní země při jednání o brexitu projevují, na poslední chvíli změní, čeká "škaredé překvapení".

Hlavním sporným bodem současné brexitové dohody je takzvaná irská pojistka, která má zabránit vzniku přísného režimu na hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou, která zůstává součástí EU; řada britských poslanců se obává, že pojistka ve své nynější podobě představuje riziko připoutání Británie k unijním strukturám i po brexitu. Brusel a Dublin dlouhodobě upozorňují, že dnešní podoba pojistky je už výsledkem kompromisu, a odmítají další ústupky. Premiérka Mayová chce přesto s unií jednat o nahrazení pojistky "alternativními ujednáními".