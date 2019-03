Porošenka nechci, ale soupeře nepodporuji, odmítá oligarcha

Vlivný ukrajinský oligarcha Ihor Kolomojskyj odmítl zprávy o tom, že finančně podporuje dva kandidáty na nového ukrajinského prezidenta, komika Volodymyra Zelenského a někdejší premiérku Juliji Tymošenkovou. V rozhovoru s ukrajinskou redakcí BBC nicméně dal najevo, že si vítězství stávající hlavy státu Petra Porošenka nepřeje. Ukrajinci budou prezidenta volit 31. března.

Ukrajinský miliardář se v roce 2015 dostal s Porošenkem do střetu poté, co jej vláda připravila o vliv ve státní ropné společnosti UkrTransNafta, ve které má menšinový podíl. Kolomojskyj tehdy do sídla firmy poslal své ozbrojence. Porošenko následně Kolomojského sesadil z úřadu gubernátora.

Podnikatel poté z Ukrajiny odjel a již několik let žije v zahraničí. Média mimo jiné spekulovala, že právě Kolomojskyj je strůjcem kandidatury populárního baviče Zelenského, který vede v předvolebních průzkumech.

Kolomojskyj v rozhovoru s BBC otevřeně prohlásil, že jeho osobním cílem je Porošenkova prohra v blížících se prezidentských volbách. Stávající hlava státu je podle něj odpovědná za veškeré problémy země, včetně rostoucí migrace Ukrajinců do ciziny, pokračujícího válečného konfliktu v Donbasu či hospodářského poklesu. Své naděje miliardář vkládá do komika Zelenského, ačkoliv popřel, že by jej finančně podporoval. Populární herec je podle něj zcela nezávislý.

Za problém Kolomojskyj nepovažuje ani chybějící politické zkušenosti Zelenského. "Výměna generací je vždy bolestivý proces. Vždycky se zdá, že nemůžeme 'předat volant' mladým, vždyť nemají zkušenosti a nic neumějí," prohlásil podnikatel. Ponechávat u vlády zkušené politiky ale podle něj nepřináší výsledky. "Zelenskyj pro mne není člověk, ale symbol střídání generací, symbol konce zimy a začátku jara. Chci žít v zemi, kterou řídí mladí a hezcí lidé," řekl.

Podle předvolebních průzkumů hodlá Zelenského v prvním kole voleb 31. března podpořit téměř 21 procent voličů, pro Porošenka míní hlasovat 13 procent dotázaných a Tymošenková by měla získat necelých deset procent hlasů. Největším favoritem na konečné vítězství v případném druhém kole je ale podle sociologů ze společnosti SOCIS zatím stále Porošenko.