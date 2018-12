Porošenko válečný stav na Ukrajině nebude prodlužovat

Ukrajinský prezident Petro Porošenko oznámil, že nemá v plánu prodloužit válečný stav v zemi, ledaže by došlo k rozsáhlému útoku ze strany Ruska. Válečný stav byl vyhlášen na měsíc v deseti oblastech země poté, co Rusové 25. listopadu v Kerčském průlivu ostřelovali a zadrželi tři lodě ukrajinského námořnictva.

Porošenko se na nedělní tiskové konferenci v Kyjevě vyjádřil rovněž i ke zřízení protikorupčního soudu požadovaného Mezinárodním měnovým fondem (MMF). Speciální soud by podle něj měl být zřízen do února příštího roku. "Vytvoření protikorupčního soudu se chýlí ke konci. Doufám, že vznikne do února," citovala ukrajinského prezidenta agentura Unian.

Zřízení soudu je jednou z podmínek pro vyplacení dalších peněz ze záchranného programu MMF. Ukrajinská centrální banka již dříve varovala, že prodlevy v záchranném programu představují riziko pro hospodářskou stabilitu Ukrajiny.