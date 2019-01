Portugalský soud zprostil viny exministra v korupční kauze

Portugalský soud zprostil viny bývalého ministra vnitra Miguela Macedu, který čelil obžalobě z korupce v souvislosti s udělováním takzvaných zlatých víz. Mimořádná víza Portugalsko uděluje od roku 2012 zahraničním investorům, kteří se zavážou v zemi investovat do podnikání či nemovitostí.

Před soudem stanulo celkem 17 osob a čtyři firmy. Dva vysoké portugalské vládní úředníky shledal soud vinnými z korupce, dva Číňané byli odsouzeni za zneužívání vlivu. Macedo, který kvůli skandálu v roce 2014 rezignoval, byl mezi obžalovanými nejprominentnější osobou. Od začátku tvrdil, že s korupčním případem nemá nic společného a že udělování víz nijak nezákonně neovlivňoval.

Portugalsko ve snaze přilákat zahraniční kapitál uděluje od října 2012 mimořádná víza zahraničním investorům, kteří zamýšlejí investovat nejméně 500 tisíc eur (13,8 milionu korun) do nákupu nemovitostí a ponechají si je nejméně pět let. O víza mohou žádat i investoři, kteří do země převedou kapitál ve výši nejméně jeden milion eur nebo vytvoří minimálně deset nových pracovních míst. Podle oficiálních údajů tento program do země přilákal investice ve výši více než čtyř miliard eur. Stát udělil už asi 6 800 takových víz pro investory zejména z Číny, ale také z Brazílie či Jihoafrické republiky. Dalších téměř 12 tisíc mimořádných víz získali rodinní příslušníci těchto investorů.

Prokuratura u soudu tvrdila, že obžalovaní udělování víz nezákonně ovlivňovali a brali za to od žadatelů provize. Někteří z obžalovaných podle vyšetřovatelů například uměle navyšovali ceny nemovitostí tak, aby žadatelé splnili podmínku minimální investované částky.

Systém udělování mimořádných víz investorům funguje v mnoha zemích. Podle loňské zprávy organizace Transparency International nabízejí pasy bohatým investorům z evropských zemí v Rakousku, Bulharsku, na Kypru a na Maltě. Dalších 12 zemí výměnou za investice poskytuje povolení k pobytu.