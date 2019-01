Poslanci podpořili plán Mayové změnit irskou pojistku

Návrh britské premiérky Theresy Mayové ohledně dalšího postupu v procesu odchodu Británie z Evropské unie úspěšně prošel dolní komorou parlamentu. Poslanci přitom podpořili pozměňovací návrh, který požaduje, aby severoirskou pojistku ve stávající "rozvodové" dohodě s Unií nahradila nespecifikovaná "alternativní ujednání". Mayová již avizovala, že o právně závazném textu dohody bude chtít znovu s EU vyjednávat.

Vládní usnesení, kterým poslanci berou na vědomí plány Mayové, bylo na závěr hlasovacího bloku přijato bez formálního hlasování. Předtím Dolní sněmovna poměrem 317 ku 301 hlasům schválila pozměňovací návrh konzervativce Grahama Bradyho ohledně vypuštění kontroverzní irské pojistky z brexitové dohody. Mayová se na začátku rozpravy toto opatření podpořila.

Předsedkyně vlády podle agentury Reuters doufá, že rozhodnutí britských poslanců ukáže Evropské unii, že Mayová disponuje v parlamentu dostatečnou podporou pro svůj záměr znovu jednat o brexitové dohodě. Právě irská pojistka byla hlavní příčinou, proč parlament dohodu o podmínkách odchodu z EU dojednanou s Bruselem už jednou odmítl. Řada poslanců se obávala, že pojistka, která by měla zabránit zavedení klasického hraničního režimu mezi Irskem a Severní Irskem, představuje riziko udržením pout s evropskými strukturami i po brexitu.

Britská média ještě před hlasováním o pojistce psala, že Evropská unie má dopředu připravené prohlášení, že o brexitové dohodě znovu jednat nehodlá. Mayová navíc v minulosti tvrdila, že žádná úmluva s EU se bez pojistky neobejde.

"Premiérka cukla," konstatovala v komentáři hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová. "Theresa Mayová udělala to, o čem předtím říkala, že je to nemožné a zavázala se, že se pokusí znovu otevřít rozvodovou dohodu... Po dvou týdnech přísah, že k tomu nedojde, ji její svízelná situace a pokračující protesty od euroskeptických (konzervativců) dostaly na tento bod," napsala.

Dolní komora britského parlamentu také těsnou většinou osmi hlasů podpořila návrh konzervativní poslankyně Caroline Spelmanové a labouristy Jacka Dromeyho, který odmítá variantu, že Británie opustí Evropskou unii bez dohody. Tento dodatek k vládnímu plánu dalšího postupu ve věci brexitu však nespecifikuje, jak tohoto cíle dosáhnout, a není pro vládu právně závazný. Pro návrh se vyslovilo 318 zákonodárců, proti 310, přičemž vláda premiérky Theresy Mayové si přála jeho zamítnutí.

Britská média již delší dobu uvádějí, že v Dolní sněmovně podle všeho existuje většina, která si neřízený brexit nepřeje, vláda však toto možné vyústění nechce vyloučit. Mayová opakuje, že zabránit brexitu bez dohody lze pouze schválením "nějaké" dohody, nebo úplným zastavením odchodu z Evropské unie, což nepovažuje za správné řešení.

Odvrátit neřízený brexit bylo cílem i návrhu z dílny labouristické poslankyně Rachel Reevesové, který ale neprošel rozdílem 32 hlasů neprošel (290 pro, 322 proti). Opatření požadovalo odklad odchodu z EU v případě, že by parlament do 26. února nepodpořil dohodu s Bruselem.

Postoj EU

Tuskův mluvčí zopakoval postoj unie, koordinovaný po britském hlasování s 27 hlavními městy, že "rozvodová dohoda" zůstává nejlepší a také jedinou cestou, jak zajistit spořádaný odchod Británie z evropského bloku. "Pojistka je součástí dohody o vystoupení a dohoda o vystoupení není otevřena novému vyjednávání," uvedl Tuskův mluvčí Preben Aaman. Připomněl závěry prosincového summitu EU, které jsou podle něj v tomto ohledu zcela jasné.

Zároveň ale podle Tuskova mluvčího EU27 vítá a sdílí ambici britského parlamentu vyhnout se brexitu bez dohody, tedy situaci, kdy by Británie 29. března z unie odešla, aniž by byly okolnosti takového kroku smluvně ošetřeny. Unie proto britskou vládu nadále žádá, aby co nejrychleji vnesla jasno do toho, co má nyní v úmyslu.

EU je podle mluvčího předsedy Evropské rady připravena - pokud se změní úmysly britské strany ohledně budoucího partnerství - znovu zvážit svou stávající nabídku a upravit obsah politické deklarace. V tomto právně nezávazném textu, který doprovází samotnou dohodu o vystoupení, obě strany popisují, jak by měly vypadat v budoucnu dojednané smlouvy zajišťující úzké vztahy Británie a EU v řadě oblastí.

V reakci na hlasování v Británii Tuskův mluvčí Aaman večer v prohlášení pro média rovněž uvedl, že EU27 je připravena posoudit - a jednomyslně rozhodnout - o případné "podložené žádosti" o odkladu brexitu. Sedmadvacítka by podle něj v takové situaci brala při rozhodování v úvahu důvody, které by Londýn uvedl, i délku možného prodloužení. V takovém případě by také bylo potřeba zajistit fungování unijních institucí, připomněl Aaman. V květnu se totiž konají volby do Evropského parlamentu a s novými britskými europoslanci se nyní nepočítá.

"Budeme pokračovat v přípravách na všechny varianty vývoje, včetně scénáře (rozchodu) bez dohody," upozornil mluvčí. Unie ovšem také bude dál pokračovat s ratifikací rozsáhlé dohody o vystoupení Británie z bloku, kterou Londýn a unijní vyjednavači připravovali přibližně 18 měsíců.

Liberální europoslanec Guy Verhofstadt, který stojí v čele koordinační skupiny EP pro brexit, večer na twitteru reagoval v zásadě podobně. Europarlament podle něj podporuje Irsko a Velkopáteční mírovou dohodu. "Pro otevření či zmírnění dohody o vystoupení není většina," upozornil. Europarlament čeká debata o dění kolem brexitu ve středu, vystoupit by měl mimo jiné unijní vyjednavač pro brexit Michel Barnier.