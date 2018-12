Poslanci rozhodnou do půlky ledna. Mayová řeší irskou pojistku

Britští poslanci budou o dohodě o odchodu své země z Evropské unie hlasovat ještě před 21. lednem, řekl mluvčí premiérky Theresy Mayové. Zmíněné datum představuje hranici stanovenou dřívějším zákonem, po níž už vláda musí poslancům předložit plán, pokud by stále hrozil brexit bez dohody. Tato lhůta ale podle médií přestala platit s uzavřením dohody mezi britskou vládou a EU, tudíž se objevily obavy, že by se hlasování mohlo odkládat až do března.

Hlasování bylo předtím plánováno na úterní večer 11. prosince, vláda ho ale v pondělí odvolala, protože jí hrozila jasná porážka. Představitelé dolní komory parlamentu následně podle deníku The Guardian naznačili, že vzhledem k předchozímu uzavření brexitové dohody mezi Londýnem a Bruselem se již na vládu termín 21. ledna nevztahuje. Hlasování tak teoreticky mohlo přijít na řadu až 28. března, tedy den před plánovaným vystoupením Británie z EU.

Vládní mluvčí ale prohlásil, že premiérka se bude řídit duchem zákona o vystoupení a "rozvodovou dohodu" poslancům do 21. ledna předloží.

Mayová chce do té doby od EU získat dodatečné záruky týkající se takzvané irské pojistky, která byla hlavním terčem kritiky ve stávajícím znění brexitové dohody. Britská premiérka se s tímto cílem vydala na sérii setkání s evropskými lídry, přestože Unie se staví odmítavě k jakýmkoli změnám v tomto záložním opatření, zahrnutém do dohody ve snaze zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a Severním Irskem.

První schůzku absolvovala britská premiérka ve středu v Haagu se svým nizozemským protějškem Markem Ruttem. Mayová mu podle svého mluvčího jasně sdělila, že bude potřebovat záruky ohledně pojistky, aby mohla "rozvodová dohoda" projít Dolní sněmovnou. Rutte po setkání na twitter napsal pouze tolik, že snídaně s Mayovou se konala v rámci příprav na nadcházející summit EU a přinesla "užitečný rozhovor" o posledním vývoji kolem brexitu.