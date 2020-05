Poslanci vlády i opozice drží v Srbsku protestní hladovku

Dva srbští poslanci, jeden z opozice a druhý z vládní strany, už třetí den drží protestní hladovku na schodech do budovy srbského parlamentu. První se na vládě a prezidentovi dožaduje odkladu nadcházejících voleb, druhý by rád docílil trestního stíhání opozice, informovala srbská média.

Krajně pravicový opoziční poslanec Boško Obradović od neděle hladovkou protestuje proti vládě. Kabinet by podle něj měl o půl roku odložit parlamentní a lokální volby chystané na 21. června, neboť pro ně nejsou vhodné "zdravotní ani demokratické podmínky".

Vlastní hladovku se jen několik hodin poté rozhodli na stejném místě zahájit i dva poslanci vládní Srbské pokrokové strany (SNS), Aleksandar Martinović a Sandra Božičová. Protestovali tím proti údajné nečinnosti prokuratury. Ta se rozhodla nestíhat Obradoviče a několik jeho příznivců kvůli páteční strkanici před parlamentem, která skončila natrženým sakem jednoho z vládních zákonodárců.

Po výzvě prezidenta a zároveň svého stranického šéfa Aleksandara Vučiče v pondělí večer Božičová od hladovky upustila, Martinović však podle televize N1 v protestu pokračuje i dnešním dnem. Božičová odmítla kritiku, že jejich hladovka může být nátlakem na prokuraturu. Podle ní jde o protest proti tomu, že "státní zastupitelství nedělá svou práci".

Vlnu protestních hladovek na schodišti do budovy zákonodárného sboru ze zcela jiných důvodů odstartoval v neděli nezávislý poslanec Miladin Ševarlić. Chtěl upozornit na to, že se srbská vláda údajně dopouští "vlastizrady" a porušuje územní celistvost státu tím, že nutí kosovské Srby do účasti v kosovské vládě. V pondělí nicméně Ševarlić demonstraci odvolal s tím, že mu politické strany "ukradly nápad" a strhly na sebe mediální pozornost.

Napětí mezi srbskou vládou a opozicí citelně narostlo

Kosovo jednostranně vyhlásilo v roce 2008 nezávislost na Srbsku. Bělehrad tento krok neuznává, v rámci tamního politického systému však působí srbské strany.

V Srbsku to není poprvé, co vládní představitelé protestují hladovkou proti opozici. Ministr obrany Aleksandar Vulin loni v dubnu oznámil hladovku na protest proti "násilí" opozice. Podpořit ho v tom chtěl i vlivný náměstek primátora Bělehradu Goran Vesić a 30 dalších vládních poslanců. Hned následující den si však skupina záměr rozmyslela, což u části srbské veřejnosti vzbudilo pobavení.

Napětí mezi srbskou vládou a opozicí v posledních týdnech citelně narostlo. V pondělí večer se před parlamentem sešli jak stoupenci prezidenta Vučiče a jeho SNS, tak podporovatelé Obradoviče a dalších opozičních stran. Na obou demonstracích, které odděloval policejní kordon, se podle odhadů sešlo kolem 6000 lidí. Protestující na obou stranách přitom ignorovali zákaz shlukování i povinnost nosit ve veřejném prostoru roušky. Hladovkář Martinović si navíc se svými přívrženci dlouze podával ruku.

Část srbské opozice již dříve uvedla, že se červnové volby chystá bojkotovat. Vučiče a jeho koalici viní z omezování svobody médií, útoků na opoziční aktivisty, korupce a vazeb na organizovaný zločin. Prezident a jeho spojenci obvinění odmítají.