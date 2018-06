Poslanec zdržel zákon: kolegové mu "vyzdobili" kancelář

Ve Velké Británii se chystali k zavedení nového zákona, který měl posílat až na dva roky do vězení muže, kteří pořizují fotky ženského rozkroku pod sukní. Zákon ale nakonec neprošel o jediný hlas kvůli poslanci Konzervativní strany Christopheru Chopemu. Pomsta naštvaných kolegů na sebe nenechala dlouho čekat: jeho kancelář mu vyzdobili ženským spodním prádlem. Informoval o tom server Mirror.co.uk.

Jedenasedmdesátiletý Christopher Chope momentálně není ve vládě příliš oblíben, ba naopak. Chystaná novela zákona, takzvaného "upskirting", který měl trestat vězením delikventy, již pořizují snímky ženám pod sukněmi, totiž neprošel právě kvůli němu.

Premiérka Theresa Mayová společně s dalšími kolegy za prosazení zákona silně orodovala, celý proces ale nyní Chope zdržel tím, když vznesl námitku. Údajně proto, že poslanci znění zákona řádně neprodiskutovali. Jeho zavedení ale jinak podle svých slov podporuje.

To však většinu z dolní komory parlamentu rozhořčilo a poslance označili za "hanebného člověka". Dokonce se mu pomstili tím, že před jeho kancelář ve Westminsteru rozvěsili různé kusy ženského spodního prádla. Jeho dveře tak zdobily kalhotky nebo podprsenka.

"Tohle si zaslouží. Možná mu tak dáme lekci ohledně zasahování do správného právního předpisu," okomentoval nejmenovaný poslanec "dárečky", které společně s kolegy před kanceláří Chopeho zanechal, a fotografie pak poslal do redakce Mirroru.

Tímto aktem pomsty politici navázali také na protesty pobouřené veřejnosti vůči Chopemu. Na Twitteru například jedna uživatelka sdílela svou fotografii, kde ukazuje, jak sama pověsila na dveře kanceláře poslance v jeho volebním obvodu své kalhotky.

I’ve made a small protest of knicker bunting outside my MP Christopher Chope’s constituency office #upskirting #Chope #shame #christchurch #knickerstochope #upskirtingbill ‘no one should be able to photo my pants unless I want them to’ pic.twitter.com/y5vjnpncpK