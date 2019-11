Požár Grenfell Toweru. Britský politik: Lidé měli použít selský rozum

Vysoce postavený politik britské vládní Konzervativní strany Jacob Rees-Mogg si vysloužil kritiku za poznámku na adresu obětí předloňského požáru výškového domu Grenfell Tower. Podle Reese-Mogga měli lidé z domu použít "zdravý selský rozum" a opustit budovu navzdory tomu, že jim hasiči říkali, aby v ní zůstali. Politik se už za svá slova omluvil, informovala britská média.

Výšková obytná budova Grenfell Tower v londýnské čtvrti North Kensington začala hořet v noci na 14. června 2017. Nedávná vyšetřovací zpráva uvedla, že hasiči a operátoři tísňové linky skoro dvě hodiny znepokojeným obyvatelům výškového domu říkali, aby zůstali ve svých bytech. Evakuace byla podle vyšetřovatelů nařízena příliš pozdě. O život při požáru přišlo 72 lidí.

"Myslím, že kdokoli z nás by byl v hořícím domě, opustil by jej, ať by hasiči říkali cokoli. Je to podle mě věc zdravého selského rozumu," řekl v pondělí v rozhovoru s rádiem LBC Rees-Mogg, který za vládu dojednává program Dolní sněmovny. "Je to tragédie, že se to takto nestalo," dodal.

Skupina, která zastupuje oběti a pozůstalé, dnes slova konzervativního politika označila za "více než neuctivá", "mimořádně bolestivá" a "urážlivá". Reese-Mogga kritizoval také lídr opozice Jeremy Corbyn, jeho výroky jsou podle něj "hloupé a necitlivé". "Lidé byli vyděšení, mnoho jich zahynulo, když se snažili utéct," dodal Corbyn.

Pod tlakem kritiky se konzervativní politik za svá pondělní slova omluvil. Chtěl prý ve skutečnosti říct, že by se choval stejně a poslouchal hasiče, po tragédii je ale jasné, že rady hasičů šly proti zdravému selskému rozumu.