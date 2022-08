Požár v Saském Švýcarsku se výrazně nezlepšil, panují obavy z růstu teplot

Situace kolem požáru v Saském Švýcarsku se stále nijak výrazně nezlepšila. Hasiči se i nadále snaží zamezit dalšímu šíření ohně a omezit plochu požáru. Úřady se však obávají rostoucích teplot, uvedl mluvčí německého okresu Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří Thomas Kunz. Na místě zasahují stovky hasičů, napsala agentura DPA.

"Potřebujeme déšť, aby se situace zlepšila," prohlásil v úterý ráno Kunz. Úřady se ale obávají, že by požár mohl naopak posílit kvůli růstu teplot, který se očekává v Německu tento týden, pokračujícímu suchu a větru.

Hasiči zasahují proti ohniskům a žhavým uhlíkům, které by mohly rozšířit požár do okolí. Při zásahu občas spatří i otevřené plameny a sloupy dýmu, uvedl Kunz. Na místě v úterý ráno zasahuje 300 hasičů, ale jejich počet by se měl během dne navýšit na 550. Pomáhají jim vrtulníky a vodní děla saské a bavorské policie, která kropí okraje cest, aby zabránily šíření uhlíků.

Požár v Saském Švýcarsku se rozšířil do Německa z české strany na začátku minulého týdne. V pondělí se českým hasičům, kterých v oblasti zasahuje přes tisíc, podařilo výrazně omezit zasaženou plochu. Podle jejich prohlášení je požár pod kontrolou a dále se nešíří.