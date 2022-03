Prchajícím Ukrajinkám hrozí sexuální násilí, bojí se dobrovolníci v Berlíně

Německá policie varuje před podezřelými muži, kteří se za podivných okolností snaží na hlavním berlínském vlakovém nádraží získat do péče mladé Ukrajinky nebo maminky s dětmi. Spolková policie v pondělí, že v několika případech již proti nápadnému chování zakročila a takové muže z prostor nádraží vykázala. Organizátoři pomoci se obávají, aby se uprchlice se svými dětmi nestaly oběťmi sexuálního násilí.

Hlavní vlakové nádraží v Berlíně je pro ukrajinské válečné uprchlíky ústředním přestupním místem. Dobrovolníci zde vytvořili provizorní uvítací středisko, kde běženci dostanou občerstvení, oblečení a pomoc s vyřízením formalit a s hledáním ubytování. Na sociálních sítích ale mnozí uživatelé poukazují na to, že pomoc od některých není tak nezištná, jak by se mohlo zdát. Aktivisté upozornili na to, že někteří muži nabízeli dobrovolníkům peníze za to, aby dostali do péče mladé Ukrajinky, případně maminky s dětmi.

"Dobrovolníci informovali policii na hlavním nádraží o osobách, které se chovají nápadně při nabízení noclehu uprchlíkům," řekla v pondělí policejní mluvčí. "Tyto osoby měly nabízet i peníze, aby se během přerozdělování uprchlíků dostaly ke konkrétním lidem," uvedla.

"Spolková policie považuje tato upozornění za velmi vážná," uvedla mluvčí s tím, že sbor dobrovolníků má instrukce, jak v takových případech postupovat. Policie na nádraží kvůli tomu posílila hlídky, z nichž některé jsou i v civilu. Na bezpečnost dohlíží také ostraha německých drah Deutsche Bahn.

Hlídkující policisté na nádraží již kvůli podezřelému chování několik mužů kontrolovali. "V jednotlivých případech jsme přikročili i k preventivním opatřením, mimo jiné k vykázání osob z nádraží," uvedla mluvčí. Dodala ale, že přesnou statistiku v této věci nemá k dispozici. Pokud by vykázaní muži nařízení nerespektovali, může je policie zadržet. To se ale zatím nestalo.

Simone, která je jednou z mnoha, kdo na nádraží pomáhá, řekla v neděli, že varování před podezřelými muži se stalo součástí školení dobrovolníků. "Říkali nám, abychom si všímali nápadného chování a ihned informovali policii," řekla. Sama svědkem takového incidentu nebyla, což vysvětluje nynější zvýšenou přítomností policie a ostrahy. "Hlídky jsou v okolí prakticky pořád," uvedla.

Dobrovolnice Simone uvedla, že ji nepřekvapuje to, že se někdo snaží situace lidí v nouzi zneužít, ale zaskočilo ji, s jakou rychlostí se tak stalo. "Pokud se tohle děje na nádraží, tak jak to asi vypadá u azylových středisek nebo třeba na cestě sem?" položila si otázku. Dodala, že i uprchlíci dostávají varování, aby si dávali pozor.