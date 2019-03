Premiérka slíbila přesun ambasády. Prezident je ale proti

Rumunský prezident Klaus Iohannis odmítl nedělní prohlášení premiérky své země Vioriky Dancilaové, že Rumunsko přesune své velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Informovala o tom izraelská média. Iohannis zároveň kritizoval premiérku za neznalost zahraniční politiky, podle něj totiž přísluší konečné rozhodnutí o přesunu ambasády prezidentovi. Ten se v minulosti vyjádřit proti takovému kroku.

Dancilaová v neděli v USA na konferenci Americko-izraelského výboru pro veřejné záležitosti (AIPAC) prohlásila, že Rumunsko přesune svou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma. "Já, jako premiérka Rumunska, a vláda, kterou vedu, přesuneme naši ambasádu do Jeruzaléma, hlavního města státu Izrael," uvedla Dancialová, která si tak vysloužila pochvalu od izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. "Děkuji mé přítelkyni, rumunské premiérce, za její plán přesunout ambasádu," citovala Netanjahua izraelská média.

Krátce poté ale přišlo vyjádření rumunského prezidenta. "Premiérka prokázala úplnou neznalost, co se týče zahraničních záležitostí," uvedl Iohannis podle deníku The Times of Israel a deníku Haarec s tím, že konečné rozhodnutí přísluší jemu jako prezidentovi.

Ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma přesunuly pouze USA a Guatemala. Tento krok kritizovala řada zemí, muslimských i západních a už oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o přesunu vyvolalo v prosinci 2017 protesty v muslimských zemích. Palestina poté začala bojkotovat USA jako zprostředkovatele jejích mírových jednání s Izraelem, která jsou už několik let zamrzlá.

Podle OSN i EU má být status Jeruzalém předmětem jednání v rámci řešení izraelskou-palestinského konfliktu. Izrael totiž obsadil východní část Jeruzaléma za války v roce 1967 a v roce 1980 prohlásil v rozporu s rezolucemi OSN celý Jeruzalém za "nedělitelné hlavní město" izraelského státu. Palestinci ale chtějí mít ve východní části Jeruzaléma hlavní město svého budoucího státu, který by měl zahrnovat i Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu a Pásmo Gazy, kde vládne palestinské radikální hnutí Hamás.

Záměr přesunout ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma oznámil v neděli na stejné konferenci v USA i honduraský prezident Juan Orlando Hernández, který to ale podle deníku The Times of Israel podmínil otevřením izraelského velvyslanectví v Hondurasu.

Také nový brazilský prezident Jair Bolsonaro hovořil po svém lednovém nástupu do úřadu o záměru přesunout ambasádu své země z Tel Avivu do Jeruzaléma. Minulý týden ale uvedl brazilský ministr zahraničí Ernesto Araújo, že vláda takový krok stále promýšlí a že je to "velmi důležité" rozhodnutí, které musí být učiněno s ohledem na "mír a stabilitu" v regionu. Bolsonaro má Izrael za týden navštívit.

O přesun ambasády do Jeruzaléma dlouhodobě usiluje i český prezident Miloš Zeman. V případě České republiky ale v této otázce rozhoduje vláda a premiér Andrej Babiš nedávno zopakoval, že přesun není na pořadu dne.