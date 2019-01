Premiérku Mayovou čeká večer hlasování o nedůvěře

Britskou konzervativní premiérku Theresu Mayovou čeká ve středu večer v dolní komoře parlamentu hlasování o nedůvěře. Návrh předložila v úterý labouristická opozice, když vláda rekordním rozdílem prohrála klíčové hlasování o dojednaných podmínkách odchodu země z Evropské unie. Očekává se ale, že Mayová hlasování bez potíží ustojí.

Rebelové z řad konzervativních poslanců i zákonodárci ze severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), kteří v úterý hlasovali proti brexitové dohodě, totiž uvádí, že ve středu vládu podrží. DUP svými deseti hlasy umožnila vznik menšinové vlády konzervativců.

Debata v parlamentu začne odpoledne, hlasování se očekává kolem 20.00 SEČ. Pokud by přece jen kabinet padl a následně by se do dvou týdnů nepodařilo sestavit jiný, byly by vypsány předčasné volby. Premiérka Mayová v úterý v reakci na porážku ve sněmovně uvedla, že pokud hlasování o nedůvěře ustojí, hodlá při hledání východiska z aktuální krize naslouchat zákonodárcům.

Úterní fiasko britské vlády v parlamentu bude také tématem rozpravy europoslanců ve Štrasburku. Odmítnutí návrhu brexitové dohody předloženého Mayovou nejen podle českých europoslanců znamená pokračování nejistoty o podobě britského odchodu.