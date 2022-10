Při potopení dvou lodí s migranty v řeckých vodách zemřelo nejméně 15 lidí

Nejméně 15 lidí zemřelo v noci na čtvrtek při potopení dvou lodí s migranty v řeckých vodách. Záchranáři i nadále pátrají po desítkách pohřešovaných, uvedla agentura AP s odvoláním na místní úřady. Podle pobřežní stráže bylo z vody nedaleko ostrova Lesbos vytaženo 15 těl obětí.

Další plavidlo se potopilo několik stovek kilometrů na západ, nedaleko ostrova Kythéra. Loď vezoucí okolo 100 běženců narazila na skály a ztroskotala. Dosud bylo zachráněno 30 lidí. Moře v oblasti nedaleko vesnice Diakofti bylo rozbouřené, vítr dosahoval rychlosti 70 kilometrů za hodinu. "Viděli jsme, jak se loď rozbila o skály a lidé po těch skalách šplhali, aby se zachránili. Byl to neuvěřitelný pohled," popsala jedna z místních obyvatelek. "Všichni místní lidé sešli do přístavu a pokoušeli se pomoci," dodala.

Hasiči se snažili podávat migrantům lana, aby jim pomohli vylézt přes útesy na pobřeží. Z místní školy bylo vytvořeno přístřeší pro zachráněné. Během čtvrtečního dne by do oblasti měli dorazit i potápěči.

Kythéra leží poblíž nejjižnějšího výběžku Peloponéského poloostrova a obvyklým cílem běženců nebývá. Většina uprchlíků totiž míří na ostrovy v Egejském moři jako jsou právě Lesbos, Chios či Samos, které jsou od tureckého pobřeží vzdálené jen pár desítek kilometrů.

Řecko silně zasáhla migrační krize z let 2015 a 2016, kdy do Řecka přišel zhruba milion lidí prchajících před válkou a chudobou v Sýrii, Iráku a Afghánistánu, převážně přes Turecko. Počet příchozích migrantů od té doby prudce klesl, nicméně jak řecké úřady uvedly, v poslední době zaznamenaly opět nárůst počtu pokusů o vstup do země přes řecké ostrovy a pozemní hranici s Tureckem.