PŘÍMÝ PŘENOS: Ze zříceného mostu v Janově spadl i český kamion. Mrtvých je nejméně 22

Při zřícení frekventovaného mostu Morandi v italském Janově zemřelo nejméně 22 lidí, uvedl náměstek italského ministra dopravy Eduardo Rixi. Vyjádřil přitom obavu obavy, že počet obětí není konečný. Záchranáři zatím z trosek vyprostili osm zraněných, na místě pracuje přes 200 hasičů, informovala agentura ANSA.

Spolu s vozovkou spadly zhruba dvě desítky aut. Hasiči se obávají, aby na místě neštěstí neexplodovaly rozvody plynu.

Z mostu Morandi spadl i kamion pražské dopravní společnosti SPED-IT. Uvedla to Česká televize. Řidič vozu neštěstí přežil. Jednatel společnosti SPED-IT Václav Zázvůrek řekl, že řidič kamionu žije a komunikuje. "Náš kamion jsme našli na fotkách na twitteru, jak lezli do kabiny záchranáři. Takže jsme obvolávali všechny nemocnice. Z návěsu nezbylo vůbec nic," uvedl Zázvůrek.

Spolu s vozovkou spadly zhruba dvě desítky aut. V sutinách je podle policistů rozdrcených několik osobních vozů, zatímco ty nákladní skončily v řece pod mostem.

Příčiny zřícení mostu zatím nejsou známé, podle prvních zpráv k němu přispěl sesuv půdy v důsledku deště, uvedl server RaiNews. Podle jednoho ze svědků do pilíře před zřícením uhodil blesk, uvedla ANSA.

V italských médiích se objevily zprávy, že zřícený úsek mostu procházel právě rekonstrukcí. Televize Rai citovala zástupce provozovatele dálnice Giovanniho Castellucciho, podle něhož ale most nebyl nebezpečný.

Podle některých italských médií se Morandiho mostu přezdívalo "nemocný most": od jeho otevření v 60. letech minulého století se na něm uskutečnilo několik větších rekonstrukcí, poslední v roce 2016.

Agentura ANSA uvedla, že se zhroutila zhruba 100 metrů dlouhá část mostní vozovky. Nejdelší část vozovky spadla do řeky pod mostem, některé velké bloky ale dopadly i na obytné domy a průmyslové haly. Obytné domy v okolí mostu byly následně preventivně evakuovány. Na místě jsou požárníci, policie a záchranná služba.

Most vede přes nákupní centra, továrny, několik obytných domů, železniční trať do Milána a řeku Polcevera. Úroveň vozovky je ve výšce 45 metrů. Stavba pochází ze 60. let minulého století a v roce 2016 prošla úpravami. Místní mu přezdívají Brooklynský most. Most je důležitou spojnicí mezi severními regiony Itálie a ligurskými plážemi pod Janovem, dálnice A10 se posléze stáčí na západ na francouzské pobřeží.

Na místo neštěstí zamířil italský premiér Guiseppe Conte, který podle úřadů zůstane v Janově do středy. Pomoc už v souvislosti s neštěstím nabídl francouzský prezident Emmanuel Macron i španělský premiér Pedro Sánchez.

