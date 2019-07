Princ George slaví šesté narozeniny, Kate zveřejnila jeho nové fotky

Britský princ George má šest let a Kensingtonský palác u této příležitosti zveřejnil tři oficiální fotografie. V pořadí třetí následník trůnu se na dvou z nich široce usmívá v dresu anglické fotbalové reprezentace, na třetím je zachycen na rodinné slavnosti v zelené polokošili a pruhovaných krátkých kalhotách. Všechny tři snímky pořídila jeho matka, vévodkyně z Cambridge.

George Alexander Louis se narodil 22. července 2013 a rodiče ho veřejnosti ukázali už den po jeho narození. O dva roky později do rodiny přibyla holčička Charlotte a loni další chlapec Louis.

Kensington Palace has released a new series of photos of Prince George to mark his sixth birthday. All were taken by his mother, the Duchess of Cambridge https://t.co/qeY8Jzovpv pic.twitter.com/f8F296rBH4