Princ Philip měsíc po nehodě odevzdal řidičský průkaz

Sedmadevadesátiletý manžel britské panovnice princ Philip se dobrovolně vzdal řidičského průkazu. Oznámil to v sobotu Buckinghamský palác. Princ v lednu zavinil nehodu, ze které vyvázl nezraněn, ale jiné osoby utrpěly lehká poranění.

"Vévoda z Edinburghu se po pečlivém zvážení rozhodl dobrovolně odevzdat svůj řidičský průkaz," stojí v prohlášení paláce.

Dopravní nehoda se stala 17. ledna nedaleko venkovského královského sídla v Sandringhamu na východě Anglie. Vůz, který řídil princ, se srazil s jiným autem a převrátil se na bok. Řidička druhého auta měla pořezané koleno, její spolujezdkyně si zlomila zápěstí. Ve voze bylo rovněž devítiměsíční dítě. Podle svědků princ vyjížděl na hlavní silnici. Hájil se tím, že ho oslnilo slunce. Dva dny po incidentu mu policie vytkla, že řídil nepřipoutaný. Princ se za nehodu později omluvil.

Manžel Alžběty II. se z veřejného života stáhl předloni, po boku panovnice se objevuje jen sporadicky.

V Británii není horní věková hranice pro řízení automobilu. Řidiči starší 70 let ale musejí svá povolení řídit auta obnovovat každé tři roky.

Agentura Reuters připomenula, že královna, která se naučila řídit za 2. světové války, šokovala někdejšího saúdskoarabského krále Abdalláha, když v době, kdy byl ještě korunním princem, zasedla při jeho návštěvě Británie v roce 1998 na místo řidiče a ukázala mu své panství.

