Pro jih Itálie je koronavirus tikající časovanou bombou

Jestliže nemocnice v bohatém regionu Lombardie na severu Itálie jsou kvůli současné pandemii na pokraji kolapsu, pro jih země to znamená, že tamní zdravotní systém nemá šanci případný podobný scénář zvládnout, napsal server Politico. V chudších jižních oblastech Itálie mají totiž k dispozici jen omezené zdroje a často nefungující infrastrukturu, což má již více než deset let vliv na provoz místních nemocnic. Epidemie by přitom pro jihoitalské zdravotnictví byla tou poslední kapkou. Právě i z tohoto důvodu se italská vláda všemožně snaží zabránit rozšíření epidemie na jih země. "Je to závod s časem," citoval server jednoho ze zástupců italského ministerstva zdravotnictví.

Itálie kvůli šíření koronaviru zavedla řadu opatření včetně celostátního omezení pohybu a zastavení postradatelné výroby. V úterý premiér Giuseppe Conte novinářům sdělil, že novým dekretem se zvyšují pokuty pro osoby, které opustí bydliště bez povoleného důvodu, jako je nákup potravin, návštěva lékaře či cesta do práce. Z 200 eur se sankce zvyšují na 400 až 3000 eur (až 83 000 korun).

Omezení pohybu pro Italy i zastavení postradatelné výroby má zatím platit do 3. dubna. Úterní dekret ovšem umožňuje vládě tato opatření prodlužovat až do 31. července. Conte nicméně vyloučil, že by kabinet prodlužoval omezení tak dlouho. Řekl, že doufá v jejich uvolnění "hodně před" koncem července.

Uzavření ostrova

Rovněž v úterý sicilská regionální vláda rozhodla o uzavření ostrova pro každého, kdo cestuje z pevniny. Rozhodnutí vyvolalo obrovský chaos a v přístavu Villa San Giovanni na jihu "italské boty" se shromáždily stovky lidí, včetně řidičů kamionů, kteří čekali na trajekty, kterými by se mohli dostat na Sicílii. "Tito lidé do mého města nevkročí," oznámil Cateno De Luca, starosta Messiny, která je nejbližším přístavním městem na Sicílii.

Sicílie, Apulie, Kampánie a Kalábrie - největší jižní regiony s celkovou populací 16 milionů obyvatel - měly před vypuknutím pandemie k dispozici méně než tisíc lůžek na jednotkách intenzivní péče. V celé zemi byl počet těchto lůžek jen 5200. Vláda v této souvislosti již dříve uvedla, že je třeba toto číslo zvýšit nejméně o 40 procent.

"Jestliže má problémy Lombardie, představte si, co by to znamenalo pro jih, kde je v porovnání se severem jen zlomek lékařů a důležitých lékařských přístrojů," uvedl již na začátku března Filippo Anelli, šéf italské Národní lékařské asociace.

Regionální guvernéři opakovaně vyjádřili obavy ohledně tisíců lidí, kteří ještě nedávno odjížděli z Lombardie za svými rodinami nebo aby dobu karantény strávili ve svých letních sídlech. Ještě předtím, než byla přijata přísná opatření omezující pohyb osob, se na jih přesunuly údajně desítky tisíc lidí.

Nedostatek lékařů

"Náš zdravotní systém nedokáže čelit situaci, která nastala v Lombardii, nejsme na to připraveni," uvedl Jole Santelli, nový guvernér Kalábrie. V regionu žijí téměř dva miliony lidí a je zde k dispozici jen 150 lůžek na jednotkách intenzivní péče. Do oblasti údajně v březnu dorazilo ze severu téměř deset tisíc lidí.

I když 80 procent regionální rozpočtu v Kalábrii jde na systém veřejného zdravotnictví, většina peněz skončí v rukou zločinců nebo se ztratí kvůli korupci. A nejde jen o problém této oblasti, napsal server Politico. Rozsáhlé aktivity zločineckých organizací, jako je sicilská mafie či neapolská camorra, vedly k "odklonu" financí určených na rekonstrukce nemocnic, nákup zdravotnických prostředků či najímání specialistů jak na Sicílii, tak v Kampánii.

Další komplikací je, že tisíce pracovníků ve zdravotnictví se v posledních letech z chudých jižních regionů přesunuly jinam, zejména kvůli nízkým platům a snižování počtu pracovních míst. A nyní je velmi obtížné lékaře i zdravotní sestry přesvědčit, aby se vrátili.