Pro občany EU žijících v Británii se toho moc po brexitu nezmění

Ačkoli v Británii stále panuje nejistota ohledně data a způsobu, kdy země opustí evropský blok, ujistila britská vláda občany ostatních států Evropské unie žijící ve Spojeném království, že se nemusejí bát žádných dalekosáhlých změn. Už loni britský kabinet slíbil, že všichni unijní občané včetně Čechů, kteří v Británii žijí, budou moci po brexitu jednoduše získat status usedlíka. Ten jim zajistí stejná práva, jaká požívali dosud. Na tom by se nemělo nic podstatného změnit ani v případě, že Britové opustí unii bez dohody.

O status usedlíka mohou občané EU v Británii žádat už nyní, naplno se má elektronický systém rozjet 30. března, tedy den po předpokládaném odchodu Británie z EU. A to i když zatím není jisté, že Spojené království unii skutečně opustí podle plánu, tedy právě 29. března, nebo později. V případě, že britský parlament nakonec potvrdí dohodu s Bruselem o podmínkách brexitu dojednanou premiérkou Theresou Mayovou, budou moci lidé o status usedlíka požádat do 30. června 2021. Pokud Británie odejde z EU bez dohody, bude lhůta o něco kratší - žádosti pak musejí být podány do konce roku 2020.

Kvůli legalizaci svého pobytu musejí mít žadatelé průkaz totožnosti a doklad, že žijí v Británii. Pokud bude moci žadatel doložit, že v Británii trvale pobývá pět a více let, dostane status usedlíka. Pokud doloží, že v zemi žije kratší dobu, získá takzvaný předběžný status usedlíka, který se v usedlický změní ve chvíli, kdy dovrší pět let pobytu. Kromě toho budou úřady u každého žadatele zkoumat, zda nebyl odsouzen za závažné trestné činy nebo odsouzen opakovaně.

Ačkoli původně britská vláda oznámila, že podání žádosti o status usedlíka bude zpoplatněno, nakonec od poplatku upustila. Všem, kdo žádost podají do 30. března a poplatek zaplatí, vláda peníze později vrátí.

Až do konce roku 2020 či do června 2021, pokud Británie odejde z EU spořádaně, a se statusem usedlíka i později budou mít občané EU v Británii stejná práva jako dosud včetně nároku na zdravotní péči, příspěvky ze sociálního systému i na důchod.

Nic zásadního by se nemělo změnit ani pro studenty, ujišťují britské univerzity. Stejné by měly na základě dohody o brexitu přinejmenším do konce roku 2020 zůstat pro studenty ze zemí EU poplatky za studium i podmínky získání půjček. V případě, že země odejde z EU bez dohody, ale zřejmě bude doba hájení unijních studentů kratší. Ačkoli univerzity samy nemají jasno v tom, jak by vláda situaci řešila, považuje se za jisté, že přinejmenším pro stávající studenty a ty, kteří studium zahájí v akademickém roce 2019/2020, by zůstaly podmínky stejné.

"V případě brexitu bez dohody bude mít (vláda) jen malou motivaci dál finančně podporovat studenty z EU," napsal týdeník The Economist. Naráží tak zejména na fakt, že brexit bez dohody by znamenal daleko vyšší finanční náklady i pro britské studenty na univerzitách v EU. Mnohé vysoké školy v unii totiž chtějí nová pravidla pro britské studenty v případě brexitu bez dohody začít uplatňovat okamžitě, protože podle nich jim nynější pravidla jiný postup ani neumožňují.