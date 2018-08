Problém rozdělování migrantů v EU je řešitelný, tvrdí Merkelová

Problém rozdělování migrantů v Evropské unii je podle německé kancléřky Angely Merkelové řešitelný, řešit ho ale chce v partnerském duchu. Šéfka německé vlády to řekla v sobotu po neformální schůzce se španělským premiérem Pedrem Sánchezem na jihu Španělska.

Merkelová také uvedla, že migranti jsou problémem všech zemí Evropské unie, nikoliv jen států podél Středozemního moře. Její vláda podpoří Španělsko v jeho snahách zastavit sílící proud migrantů, kteří směřují do Evropy přes Středozemní moře z Maroka.

Merkelovou během dvoudenní návštěvy u Sáncheze v letním sídle španělských premiérů v Andalusii čekají hlavně jednání o migraci.

Španělsko je od pondělí první zemí, jež s Německem uzavřela dohodu o navracení migrantů zachycených na německých hranicích, kteří se již dříve zaregistrovali ve Španělsku. Berlín vede podobné rozhovory také s Řeckem a s Itálii, odkud přichází do Německa ještě více migrantů než ze Španělska.

Podle takzvaného dublinského systému by se o migranta měl postarat ten stát EU, na jehož území vstoupí jako první. Nicméně jak uvedla Merkelová, tento princip nefunguje, protože kdyby tomu bylo naopak, nepřišel by do Německa jediný uprchlík. Německo se přitom v posledních letech potýká se silným přílivem migrantů.