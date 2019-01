Prodej občanství je hrozbou pro země EU, varuje komise

Možnost zisku občanství či trvalého pobytu, které investorům nabízí některé země Evropské unie, představuje riziko daňových úniků, korupce, ale může být i bezpečnostní hrozbou. Upozornila na to Evropská komise, která kvůli tomu členské státy bloku vyzvala, aby při uplatňování podobných pobídek a schémat pečlivě dodržovaly unijní pravidla. Podle komisařky pro spravedlnost Věry Jourové by lidé, kteří získají občanství země EU, měli mít k tomuto státu skutečnou vazbu.

"Mluvíme o otevření zlaté brány do Evropy pro některé privilegované lidi, kteří mají na to, aby si občanství či pobyt zaplatili. Sledujeme to se znepokojením," upozornila na tiskové konferenci Jourová.

Komise dostala výsledky vůbec prvního mapování podobných systémů v unijních zemích. Tři státy bloku - Bulharsko, Kypr a Malta - umožňují občanům třetích zemí získat "zlatý pas" výměnou za investice mezi 800 tisíci a dvěma miliony eur (přes 20,5 milionu až více než 51 milionů korun).

Ani v jednom z těchto schémat, která jsou méně přísná než u standardního postupu při zisku občanství, přitom podle EK neexistuje podmínka pobytu v zemi či vazby na ni. Státy navíc často ani neinformují komu a proč podobným způsobem zisk občanství umožnily.

"Stanete-li se občanem jednoho členského státu, stáváte se občanem EU se všemi právy, včetně volného pohybu a přístupu na vnitřní trh," upozornila Jourová. Komise podle ní žádá větší průhlednost tohoto způsobu udělování občanství a také těsnější spolupráci mezi členskými státy tak, aby v unijních systémech neexistoval slabší článek, kterého by bylo možné využívat.

Komise upozornila na rizika, jež v této souvislosti vidí. V oblasti bezpečnosti by podle ní měly být zpřísněny prověrky těch, kdo tímto způsobem občanství dostávají, včetně srovnání jejich údajů s unijními informačními systémy. Země si nyní například ani nevyměňují informace o tom, komu žádost o naturalizaci odmítly.

Státy by také podle komise měly lépe sledovat souvislosti s možným praním špinavých peněz i s tím, zda dotyční nevyužívají možnosti získat občanství k vyhýbání se daňovým povinnostem.

Komisař pro vnitro Dimitris Avramopulos zdůraznil, že komise bude monitorovat, zda země skutečně evropská pravidla pečlivě plní. Podobná schémata podle něj nesmí ohrozit práci, kterou EU v posledních letech udělala při posilování bezpečnosti a ochrany své vnější hranice. Komise hodlá zřídit spolu s členskými státy expertní skupinu, která by do konce letošního roku měla přijít s návrhem jednotného systému bezpečnostních prověrek pro podobná národní schémata.

Celkem 20 států bloku - včetně zemí, jako je Francie, Itálie, Nizozemsko, Polsko ale i Česká republika - nabízí investorům "zlatá víza", tedy povolení k pobytu. To umožňuje pobyt jen na území dotyčného státu, znamená ale také možnost cestovat po celém schengenském prostoru maximálně po dobu 90 dní.

Podmínky se přitom výrazně liší od částek ve výši 13 500 eur po pět milionů eur ve formě kapitálových investic, investic do nemovitostí, státních dluhopisů, darů na veřejnou charitu či jednorázových příspěvků do rozpočtu. Také u těchto schémat komise upozornila na potřebu přísnějších a pečlivějších kontrol a na nedostatek transparentnosti při rozhodování o tom, komu bude povolení k pobytu, někdy otevírající cestu k žádosti o občanství, uděleno.