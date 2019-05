Proevropští liberální demokraté jsou v Británii v čele průzkumu

Kdyby se nyní v Británii konaly volby, nejvíce lidí by hlasovalo pro proevropské liberální demokraty, kteří v novém průzkumu veřejného mínění institutu YouGov pro deník The Times předstihli protiunijní Stranu pro brexit Nigela Farage. Situaci, kdy se dvě uskupení, která jsou vyzyvateli dvou tradičních stran, ocitla v čele ankety, označil ředitel politologického výzkumu YouGov Anthony Wells za bezprecedentní.

Liberální demokraté v sondáži volebních preferencí získali 24 procent a první příčku zaujali poprvé od roku 2010. Straně pro brexit, která v Británii s 31,6 procenta hlasů vyhrála nedávné volby do Evropského parlamentu, by dalo hlas 22 procent Britů. Vládní konzervativci a opoziční labouristé by získali shodně 19 procent a Strana zelených osm procent hlasů.

Průzkum je podle The Times dalším znamením, že britští voliči se začínají dělit na ty, kteří podporují odchod země z Evropské unie bez dohody s Bruselem, a ty, kteří chtějí zvrátit výsledek referenda z roku 2016.

Anketa také ukázala, že 70 procent voličů považuje brexit za nejdůležitější téma britské politiky.