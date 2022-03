Profesor chce uplavat v Dunaji 2700 km, aby upozornil na jeho znečištění plasty

Německý vysokoškolský profesor Andreas Fath chce uplavat v Dunaji 2700 kilometrů a upozornit přitom na znečištění řeky mikroplasty. Během cesty hodlá s kolegy testovat říční vodu nejen na mikroplasty, ale i další látky škodlivé pro životní prostředí. Do Dunaje se poprvé ponoří 19. dubna, do cíle by měl dorazit o dva měsíce později. O projektu Cleandanube informovala agentura APA.

Fath si naplánoval celkem 60 etap, každý den chce uplavat 30 až 70 kilometrů. Jeho výzkumný tým ho bude doprovázet na lodi. Cesta začne v Německu, povede mimo jiné přes Slovensko a skončí v Rumunsku.

"Voda je v přírodě to nejcennější, člověk by ji tedy měl vracet do přírody v takovém stavu, v jakém ji z ní vzal," domnívá se Fath.

Dunaj je druhá nejdelší evropská řeka, teče přes deset zemí. Podle organizátorů projektu lze nyní v Dunaji mezi Vídní a Bratislavou najít více částic mikroplastů než rybích plůdků a řeka každý den vyplaví do Černého moře čtyři tuny plastu.

Vedle řady doprovodných akcí k popularizaci vědy a ochrany vodních zdrojů a životního prostředí autoři projektu pořádají sbírkovou kampaň pro děti uprchlíků z Ukrajiny.

Profesor Fath, kterému je 57 let, už takto v roce 2014 plaval v Rýnu, o tři roky později v americké řece Tennessee.