Protesty ve Francii pokračují, novým symbolem odporu proti Macronovým reformám se stal hrnec

Francouzi ve svém boji proti reformě důchodů a prezidentu Emmanuelu Macronovi používají nečekané zbraně - hrnce a naběračky. Macrona na jeho cestách do regionů tento týden čekaly davy vyzbrojené kuchyňským náčiním, které se snažily o co nejhlasitější vyjádření nesouhlasu se zvýšením věku odchodu do důchodu i s postojem prezidenta, který chce "jít dál".

Tradice "koncertů kastrolů" existuje ve Francii už od 19. století. Hrnce v rukou demonstrantů už si vysloužily i komentář ministra vnitra Géralda Darmanina. "Kastroly nejsou zakázané," uvedl dnes Darmanin ve vysílání stanice France Info.

Policisté ve čtvrtek při Macronově návštěvě v obci Ganges některým demonstrantům zabavili nádobí. Podle Darmanina tak ale strážníci mylně interpretovali zákaz přenosných zvukových zařízení, jako jsou například ampliony. Prezidentovy cesty do regionů podle ministra svědčí o jeho odvaze, další ho čekají tento týden.

Nápad s hrnci o minulém víkendu začala šířit asociace Attac. Odpůrce reformy vyzvala, aby s jejich pomocí narušovali Macronův pondělní projev, ideálně před budovami radnic ve svém okolí. Asociace také přináší mapu demonstrací po celé Francii.

Cílem je "znemožnit prezidentovi v klidu přednést projev, ukázat mu, že je sám a že mobilizace pokračuje," řekla BFM TV mluvčí sdružení Attac Youlie Yamamotová.

Macronova obliba je rok po vítězství ve volbách na nejnižší úrovni od roku 2017. Kladný názor na prezidenta má 26 procent Francouzů, ukázal průzkum pro stanici RTL. Silnou podporu 70 procent má nadále u lidí, kteří ho před rokem volili.

Nepopulární norma, proti které lidé ve Francii měsíce hromadně protestovali a kterou většina obyvatel odmítá, zvyšuje mimo jiné důchodový věk ze 62 na 64 let. Reforma je jednou z vlajkových lodí druhého funkčního období prezidenta Macrona. Proti reformě mobilizovaly opozice a odbory, které chtějí další velkou demonstraci uspořádat 1. května.

Novou normu, kterou v zásadních bodech potvrdila francouzská Ústavní rada (obdoba ústavního soudu), vláda hodlá uplatňovat od 1. září. Podle Macrona jsou důchodové změny nutné, aby se do konce desetiletí zabránilo každoročnímu deficitu v řádu miliard eur.