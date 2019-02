Protesty žlutých vest se neobešly bez antisemitských urážek

Francouzský konzervativní filozof Alain Finkielkraut se stal terčem antisemitských urážek na okraj sobotní demonstrace hnutí žlutých vest v centru Paříže. Záběry z incidentu, šířící se na sociálních sítích, vyvolaly podle agentury AFP vlnu rozhořčení sahající až k vedení státu.

"Antisemitské urážky jsou naprostým popřením toho, čím jsme a co z nás dělá veliký národ. Nebudeme to tolerovat," napsal prezident Emmanuel Macron na twitteru.

"Syn polských přistěhovalců Alain Finkielkraut, který se stal francouzským akademikem, je nejen významný spisovatel, ale i symbol toho, co republika umožňuje každému," dodal v jiném tweetu.

Několik demonstrantů pochodujících po jedné z pařížských tříd rozpoznalo intelektuála a podle zmíněných záběrů na něj křičeli, že je "špinavé sionistické hov*o" a "velké sionistické hov*o". Volali také "my jsme lid" a "Francie je pro nás". Devětašedesátiletého filozofa pak vzala pod ochranu policie.

"Cítil jsem absolutní nenávist. Bohužel, není to poprvé," řekl Finkielkraut listu Journal du dimanche. "Měl bych strach, kdyby tam nebyly pořádkové síly, ale naštěstí tam byly," dodal. Zdůraznil, že agresivně si proti němu nepočínaly všechny žluté vesty, jeden z demonstrantů mu dokonce nabídl, aby si oblékl vestu a přidal se k průvodu, zatímco další si pochvaloval jeho dílo.

Na začátku protestů, které začaly v polovině listopadu, Finkielkraut vyjádřil hnutí solidaritu a sympatie. Ale v rozhovoru zveřejněném v sobotním vydání deníku Le Figaro kritizoval vůdce hnutí, podle něj "arogance změnila své sídlo".

Sobotní incident vyvolal vlnu rozhořčení, odsuzování antisemitské povahy urážek a i vyjádření podpory pro intelektuála.

Ministr vnitra Christophe Castaner označil scénu za prostě netolerovatelnou, zatímco vůdce opozičních republikánů Laurent Wauquiez odsoudil "podlé blbce".

"Napadení Alaina Finkielkrauta je nenávistný a šokující čin, který ukazuje snahu antisemitské krajní levice infiltrovat hnutí žlutých vest," usoudila Marine Le Penová, která vede francouzskou krajní pravici.

Lídr kandidátky francouzských komunistů do Evropského parlamentu Ian Brossat prohlásit, že "lze pohrdat Finkielkrautovými idejemi", ale "nic nemůže ospravedlnit útoky na něj jako na Žida".

Alain Finkielkraut, představující se jako "vypjatý zastánce národní identity", patří k nejvýznamnějších strůjcům mediálních polemik ve Francii. Vzešel z levice, ale kritici jej považují za "neoreakcionáře". Od ledna 2016 je členem prestižní Francouzské akademie.

Čtrnáct politických stran ve čtvrtek vydalo provolání proti antisemitismu ve Francii poté, co ministerstvo vnitra zveřejnilo údaje o růstu antisemitských útoků v loňském roce o 74 procent. Naposledy se objevil hákový kříž na podobizně Simone Veilová, význačné francouzské a evropské političky, která byla ve věku 15 let deportována do koncentračního tábora v Osvětimi, a na výkladu jedné pařížské restaurace se objevil nápis "Juden", kterým nacisté označovali židovské podniky.