Proti krajní pravici demonstrovalo v Hamburku 10 tisíc lidí

Zhruba deset tisíc lidí se dnes v Hamburku zúčastnilo protestu proti pravicovému extremismu a nenávisti vůči cizincům. Jeho účastnici chtěli vyjádřit nesouhlas s demonstrací, kterou svolal spolek "Merkelová musí pryč", za nímž podle německé rozvědky stojí krajní pravice. Podle rozhlasu NDR se akce spolku namířené hlavně proti migrační politice kancléřky Angely Merkelové zúčastnilo zhruba jen sto osmdesát osob.

Demonstrace spolku "Merkelová musí pryč" se zúčastnil mimo jiné zástupce šéfa hnutí Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu (Pegida) i nejméně jeden funkcionář protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD). Řečníky ale přehlušily protestní výkřiky protidemonstrantů.

#HH0509 10.000 people join antifascist counter protests against gathering of 178 fascists in #Hamburg Germany tonight. Cops attacked antifascists with a water canon because of a few flying eggs... #antifa #NoNazisHH Image by @minimaxdadamax pic.twitter.com/nkazHk4rGI