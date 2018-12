Putinova legitimace napovídá, že mohl pracovat jako agent NDR

Ruský prezident Vladimir Putin nebyl v éře Sovětského svazu pouze agentem KGB, spolupracoval také se Stasi, tajnou rozvědkou tehdejší NDR. Odhalil to tabloidní německý deník Bild, který zveřejnil fotografii jeho identifikačního průkazu.

Putinovi byl průkaz svědčící o tom, že byl členem Stasi, vydán poslední den roku 1985. Tehdy mu bylo 33 let. Na zveřejněné fotografii lze zřetelně rozpoznat také podpis současného prezidenta Ruska. Jedna z velících budov Stasi byla v Drážďanech jen kousek od vily, kde měla své kanceláře KGB, pro kterou Putin pracoval.

Vladimir Putin's Stasi ID pass from his days in the KGB found in Germany https://t.co/KgeS3BYwQC pic.twitter.com/gj0dgqaOHI